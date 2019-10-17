Cumhurbaşkanı Erdoğan - Pence görüşmesi başladı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'i kabulü başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pence ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.40'da bir araya geldi. Kabul, basına kapalı devam ediyor.
Öğle saatlerinde Türkiye'ye geldi
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye konusunu görüşmek üzere Türkiye’ye geldi.
Pence ve beraberindeki heyeti Ankara’ya getiren uçak 13.15’te Esenboğa Havalimanı’na indi. Pence'i havalimanında yetkililer karşıladı.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve heyetini Ankara’ya getiren uçak da Pence'in uçağından yaklaşık 45 dakika önce Ankara'ya indi.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien, dün Ankara'ya gelerek Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile görüşmeler yapmıştı.