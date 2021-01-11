Cumhurbaşkanı Erdoğan: Perşembe veya cuma aşılama başlayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yaklaşık 4 saat süren kabine toplantısı sona erdi. Toplantının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aldığımız tedbirlerle salgının artış hızını gözle görülebilir şekilde azaltmayı başardık. Kısıtlamaları kademeli olarak kaldıracağız" ifadelerini kullandı. Erdoğan, COVID-19 aşısının belirlenen sıralamaya göre perşembe veya cuma günü uygulanmaya başlayacağını bildirdi.

Ayrıca, kuraklık tehdidine karşı tedbir alınması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, "Günlük kullanımdan tarımsal sulamaya kadar her alanda tasarrufu esas alan bir anlayışla hareket etmek mecburiyetindeyiz" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Geçtiğimiz yılı oldukça büyük bedeller ödeyerek geride bıraktık. Teşvik ve tedbirlerle ekonominin direncini koruduk. Küresel ekonominin yüzde 4'ten fazla küçüldüğü bir dönemde ekonomimiz büyüdü. 2021 yılının yatırımın, üretimin istihdamın arttığı bir yıl olacağına inanıyorum. Güven ve istikrar iklimini güçlendirerek, kayıplarımızı telafi edecek daha büyük atılımların hazırlıkları içindeyiz.

Türkiye, bu ülkede kimin Cumhurbaşkanı seçileceği konusunda vesayetin dayatmasının belirleyici olduğu günleri geride bırakmıştır. Uzunca bir süre demokrasi kılıfı altında en ilkel faşizmi, özgürlük kılıfı altında en vahşi diktatörlüğü mazlumlara dayatanların sırça köşkleri başlarına yıkılıyor. Türk demokrasisi, millete ve onun temsilcilerine hakareti siyaset zanneden bu çukur zihniyeti hak etmiyor. Cumhurbaşkanı olarak yasama, yürütme ve yargı gücünü, milletimizi bu tehditlere karşı korumak için seferber etmek anayasal vazifemizdir.

'Suyu tasarruflu kullanalım' çağrısı

Barajların bir kısmının tamamen boşaldığı bir dönemdeyiz. Kuraklık tehdidi karşısında tedbir almalıyız. Mevsim normallerinin oldukça altına düşmüş yağışlar ülkemizi ciddi kuraklık tehdidi ile karşı karşıya bırakmıştır. Günlük kullanımdan tarımsal sulamaya kadar her alanda tasarrufu esas alan bir anlayışla hareket etmek mecburiyetindeyiz.

2023'e kadar enerji tüketiminde yüzde 14'lük bir tasarruf oranına ulaşmayı planlıyoruz. İki yıl önce başlattığımız Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı ile 24 milyar ton petrole eş değer bir tasarruf sağlamayı hedefliyoruz. 2033 yılına kadar enerjide tasarruf ettiğimiz rakamı 30 milyar doların üzerine çıkartacağız.

Altın üretiminde hedef 100 milyon ton

Altın üretimimiz geçtiğimiz yıl 42 ton ile en yüksek miktara ulaştı, 2,4 milyar dolarlık katkıda bulundu. Hedefimiz, önümüzdeki 5 yıl içinde en fazla katma değere sahip ürünlerin başında gelen altın üretimini 100 tona yükseltmektir.

Çin menşeli aşıyı ülkemize getirmeye başladık, Alman menşeli aşı için görüşmeler devam ediyor, nihai kararı henüz karşılıklı olarak vermiş değiliz.

Vaka sayısının belirli bir rakamın altına düşmesiyle daha önce de yaptığımız gibi elbette kısıtlamaları kademeli olarak azaltacağız.