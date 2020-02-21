Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile bugün görüşecek

21 Şubat 2020

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Saat 18.00 gibi Putin ile telefon görüşmem olacak. Şu an itibarıyla İdlib'deki tüm gelişmeleri ele alacağız." dedi.

Erdoğan, "Son rakamlar, 150 civarında rejim mensubu etkisiz hale getirildi. Merkel ve Macron, Putin'le yaptıkları görüşmede, İdlib'de çok kararlı bir ateşkesin yapılması için bir daveti kendisine yaptılar. Henüz beklenen bir cevap vardır diyemem. Dörtlü zirve için 5 Mart'ta İstanbul'u teklif ettiler, henüz Putin onlara arzu edilen cevabı vermedi." ifadelerini kullandı.

Erdoğan ayrıca, İdlib'de 12 tank, 3 zırhlı araç, 14 top obüsü ve 2 doçkalı pikabın imha edildiğini söyledi.

Erdoğan Libya ile ilgili ise, "Hafter, bizim için bir muhatap değil. Hafter orada bir maaşlı lejyoner, meşru birisi değil, illegal, gayrimeşru." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ve Merkel ile görüştü

Kaynak: AA