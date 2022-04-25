Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yarın bir görüşme yapacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Ukrayna-Rusya savaşıyla ilgili Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’le görüştüğünü belirtti, Erdoğan, "Sayın Guterres ile bir araya geldik. Mevcut durumu, atılabilecek adımları kapsamlıca değerlendirdik. Önce ateşkes, kalıcı barış için her türlü adımı atıyoruz. Yarın Putin ile görüşeceğiz. Savaşın bitmesi için görüşmelerimizi sürdürüyoruz." diye konuştu.