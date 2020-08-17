Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü

17 Ağustos 2020

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Putin görüşmesinde, turizm, ulaştırma, enerji ve ekonomi başta olmak üzere birçok alanda iki ülke ilişkilerini geliştirecek adımlar ele alınarak, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınına karşı ortak mücadele hususları değerlendirildi.

Doğu Akdeniz ve Libya'daki gelişmelerin de ele alındığı görüşmede, iki lider yakın iş birliğini ve diyaloğu sürdürmenin önemini vurguladı.

Görüşmede iki lider, Suriye'deki duruma ilişkin de Türkiye ve Rusya arasında askeri ve diplomatik kanallar üzerinden temasların devam etmesi konusunda mutabık kaldı. (AA)

Rusya'dan açıklama

Kremlin'den yapılan açıklamada, "Görüşmede özellikle Libya krizi üzerinde duruldu. Sürdürülebilir ateşkesin sağlanması ve Berlin Konferansı kararları ile BM Güvenlik Konseyi'nin 2510 sayılı kararı uyarınca doğrudan müzakerelerin başlaması için çatışan tarafların gerçekçi adımlar atmaları gerektiğinin altı bir kez daha çizildi." denildi.

Açıklamaya göre terörle mücadeleye dönük ortak çabaların aktif hale getirilmesine odaklanarak Suriye'deki durumu istişare eden Putin ve Erdoğan, 2018 tarihli Soçi Mutabakatı'na ek olarak 5 Mart'ta kabul edilen protokol başta olmak üzere İdlib gerilimi azaltma bölgesiyle ilgili Rus-Türk mutabakatlarının uygulanması amacıyla koordinasyonu sürdürmeyi kararlaştırdı.

Sputnik'teki habere göre, liderler, ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi de dahil olmak üzere iki gündemdeki çeşitli konuları ele aldı.

Rusya ile Ankara ve İstanbul'un yanı sıra Türkiye'deki bazı turizm bölgeleri arasındaki uçak seferlerinin yeniden başlatılması bağlamında Putin, Türkiye'de bulunan Rusya vatandaşlarının hijyen ve salgın bakımından güvenliğinin sağlanmasının önemli olduğunu vurguladı.

"COVID-19 aşısının tescili nedeniyle iş birliği geliştirilmeli"

Liderler, Rusya'da COVID-19 aşısının tescil edilmesi kapsamında COVID-19'la mücadele alanındaki ilgili kurumlar arasında iş birliğinin geliştirilmesi gerektiğini kaydetti.

Liderler, Rusya ile Türkiye arasındaki temasların çeşitli düzeylerde sürdürülmesini kararlaştırdı.

Suriye'deki Türk-Rus devriyesine saldırıyla ilgili açıklama

ABD helikopterlerinden Suriye ordusunun kontrol noktasına saldırı