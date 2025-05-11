Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü: Müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazırız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile Rusya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Türkiye’nin barış müzakerelerine ev sahipliği yapmaya hazır

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Rusya Devlet Başkanı Putin’e, Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinin kaldığı yerden İstanbul’da devam etmesi yönündeki açıklamasının memnuniyetle karşılandığını, Türkiye’nin kalıcı çözüme ulaşmayı sağlayacak müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, barışa ulaşılması noktasında bir fırsat penceresinin aralandığını, kapsamlı bir ateşkes sağlanmasının barış görüşmeleri için gerekli ortamı oluşturacağını belirtti.

Tarihi bir dönüm noktasına ulaşıldı

Erdoğan, Putin ile görüşmesinden önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile de görüşmüştü. Bu görüşmede de Erdoğan, Ukrayna-Rusya savaşının sona erdirilmesi yolunda tarihi bir dönüm noktasına ulaşıldığını, fırsatı değerlendirmek gerektiğini, Türkiye'nin müzakerelere ev sahipliği yapmak dahil her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğunu ifade etmişti.