Cumhurbaşkanı Erdoğan: Reformları yakında paylaşacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisinde, DEİK Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıda 2020 yılına ilişkin bütçe gerçekleşmelerini de açıkladı. Türkiye'de 2020'de bütçe giderleri 1 trilyon 202 milyar TL düzeyinde gerçekleşirken, bütçe gelirleri 1 trilyon 29 milyar TL oldu. Erdoğan 2020'de bütçe açığının 173 milyar TL'yi bile bulmayarak 239 milyar TL'lik program hedefinin altında kaldığını ifade etti.

"Yakında reformları kamuoyuyla paylaşacağız"

Ekonomi ve hukuk alanındaki reform gündemiyle ilgili yoğun bir hazırlık döneminin geride bırakıldığını anlatan Erdoğan, "Arkadaşlarımız, iş dünyamızın ve sivil toplum kuruluşlarının görüş, öneri ve taleplerini en ince ayrıntısına kadar dinlediler. Yakında bu reformları kamuoyuyla paylaşacağız. Reform gündemimize uygun adımları hızla hayata geçireceğiz. Ekonomide bu sene temel hedeflerimizden biri fiyat istikrarını sağlamak olacaktır." şeklinde konuştu.

Erdoğan, enflasyonun bu ülkede yaşayan her bir ferdin hayatına dokunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Biz enflasyonu yüzde 30'lar civarından tek hanelere düşürmüş yönetim olarak faiz oranının yüzde 63 olduğu böyle bir dönemden 4,6'ya, enflasyonu da 6,4'e düşürdüğümüz dönemi biz yaşadık. Boşuna konuşmuyorum ben. Yüksek faize karşı olduğumu söylemek boşuna değil. Bütün bunları bu işi yaşayarak söyleyen birisiyim. Şu anda karşımda ağırlıklı yatırımcılarımız var, girişimcilerimiz var ve birçoklarınızın faiz yükü altında nasıl ezildiğinizi biliyorum. Bu bankaların sizi nasıl sömürdüğünü biliyorum. Yeri geldiği zaman Türkiye'yi bir faiz cenneti haline getirmekten bahsediyoruz, ama öbür tarafta bankalarımız, gerek kamu gerek özel sektör bankaları ne kadar kar etmişler, bunu konuşuyorlar. Tamam da sen ne kadar yatırımcı kazandırdın bu ülkeye, bir de bunu söylesene? Ve ne kadar yatırımcı var, ne kadar istihdam sağlıyoruz? Bir de bunu konuşun bakalım. Bunu konuşmuyorlar. Bana yatırım lazım, istihdam lazım, üretim lazım, ihracat lazım. Eğer bu dört başlık yoksa hiçbir şey yok. Biz bunla övüneceğiz. Şu anda dünyaya bakalım. Amerika'da faiz oranı ne? Japonya'ya bakalım faiz oranı ne. Eksi. Gelelim Avrupa'ya, 1-2. İsrail, eksi. Bütün bunlar apaçık ortadayken biz yüksek faizlerle övünüyoruz . Yüzde 20, yüzde 25, yüzde 30'lara kadar gitti bir ara. Bununla övünüyoruz. Ve birçok şirketimizi adeta batırmakla övünüyoruz. Arkadaşlar beni dinlerler, dinlemezler, ben bunlara karşıyım. Bunlarla mücadelemi de sonuna kadar devam ettireceğim. Kim ne derse desin. Çünkü ben buna inanmıyorum. İnandığım tek şey var, yüksek faizle bir yere varamayız. 'Efendim bizim şu kadar borcumuz var. Bu borcu neyle ödeyeceğiz?.' Bu borcu yüksek faizle dışarıdan kendimize imkan sağlamakla değil, kendi kaynaklarımızla bunu nasıl öderiz, onun çalışmasını yapacağız. Bunun başka çıkışı olmaz."

Erdoğan, kur istikrarının enflasyonla mücadelede önemli bir yer tuttuğunu belirterek, "Ama değerli arkadaşlar, domates, patates, leblebi çekirdek... Bütün bunlarla beraber biz bu işte mücadele ederiz diyorsanız, kusura bakmayın bir yere varamazsınız. Asıl iş, faizi düşürmek suretiyle enflasyonu aşağı çekmektir. Bunun bir numaralı enflasyonla mücadelede altyapısını faiz oluşturuyor. Faiz enflasyonla doğru orantılıdır. Ne kadar aşağı çekerseniz o da aşağı gelir çünkü biz bunu yaşadık." diye konuştu.

"2020'de bütçe harcamaları 1 trilyon 202 milyar liraya ulaştı"

Bu vesileyle kamu maliyesinde 2020 yılını nasıl geçirdiklerinin kısa bir değerlendirmesini yapmak istediğini dile getiren Erdoğan, yıl sonu rakamlarının bugün itibarıyla netleşmiş durumda olduğunu söyledi.

Erdoğan, 2020 yılında toplam bütçe harcamalarının 1 trilyon 202 milyar liraya ulaşarak, program hedefinin altında kaldığını belirterek, şöyle devam etti: "Gelir tarafında ise beklentilerden daha iyi ekonomik performans göstererek 1 trilyon 29 milyar liraya ulaştık. Böylece yıl sonu bütçe açığımız 173 milyar lirayı bile bulmayarak, program hedefi olan 239 milyar liranın altında kaldı. Programda bu sene için öngördüğümüz büyüme oranının gerçekleşmesi durumunda, bütçe açığı milli gelirin yüzde 3,6 oranına gerileyecektir. Böylece yılı yüzde 4,9'luk bütçe açığı hedefinin altında kapatmış olacağız. Gelişmekte olan ülkelerde yüzde 10,7'lik bütçe açığı verildiği bir dönemde, sağladığımız bu başarı takdire şayandır. Geçtiğimiz Eylül ayındaki hazırlıklar sırasında 2021 yılı için yüzde 4,3'lük bir bütçe açığı hedefi koymuştuk."

Cumhurbaşkanı Erodğan, ekim ayının ikinci yarısından itibaren vaka sayılarının tüm dünyada olduğu gibi hızla artmaya başladığını ve ikinci dalganın yaşandığını anlatarak, "Önce sağlık, önce insan" diyerek, salgının önünü kesmek için gereken tedbirleri yeniden uygulamaya geçirdiklerini ifade etti.

"Mali disiplinden taviz vermemekte kararlıyız"

Eylül sonu itibarıyla duyurdukları programın makro ve mali dengelerin doğal olarak bu gelişmelerden etkilendiğini vurgulayan Erdoğan, küresel salgının etkilerinin 2021 yılında da hissedileceğinin anlaşıldığına dikkati çekti.

Bütçeye gelen bu ilave yüklere rağmen mali disiplinden taviz vermemekte kararlı olduklarını anlatan Erdoğan, "Bir taraftan maliye politikasını aktif bir biçimde kullanırken, diğer yandan bütçe açığını aşağıya çekecek tedbirleri hayata geçireceğiz. Bunlardan taviz yok. Böylece mali disiplini, 18 yıldır yaptığımız gibi önümüzdeki dönemde de ekonomimizin en önemli çıpası olarak kullanmayı sürdüreceğiz. Bu amaçla 2021 yılı için bütçe açığını milli gelirin yüzde 3,5’i seviyesinde tutmayı yeni hedef olarak belirledik. Bütçede oluşturacağımız mali alanı, gerekmesi halinde salgın kaynaklı ilave harcama ihtiyaçlarını karşılamak üzere kullanacağız." şeklinde konuştu.

"Tasarruf tedbirlerine azami riayet edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tedbir paketlerini oluştururken temel prensiplerden taviz verilmediklerini vurgulayarak, şöyle devam etti: "Ancak hizmette tasarruf olmayacağının altını özellikle çizmek istiyorum. Hizmetlerimizi artırırken kamu olarak vatandaşın bize emanet ettiği vergileri, en doğru şekilde, ekonomik ve verimli kullanacağız.

Bu anlayışla özellikle kamu harcamalarını daha verimli hale getirecek bir tasarruf programını hayata geçireceğiz. Özellikle cari harcamaların daha tasarruflu bir biçimde yapılmasına özen göstereceğiz. Taşıttan lojmana, temsil ağırlamadan hizmet binası yapımına kadar tüm harcamaları asgari seviyede tutarak, tasarruf tedbirlerine azami riayet edeceğiz. Yatırımlarda, kısa sürede sonuç alacağımız üretken alanlara öncelik vereceğiz. Ar-Ge, dijitalleşme, insan kaynakları, lojistik, enerji gibi yatay alanların yanı sıra savunma sanayi ile sulama başta olmak üzere tarımdaki yatırımları hızlandıracağız."

Kamuda tasarrufları artırmanın etkili bir yolunun da dijital dönüşüme hız vermekten geçtiğine işaret eden Erdoğan, "Bu kapsamda e-tebligat, uzaktan eğitim, çevrimiçi toplantı ve elektronik belge yönetim sistemleri gibi uygulamaların kullanımını yaygınlaştıracağız. İdarelerimizin ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik alımlarının, ölçek ekonomilerinden yararlanılarak daha düşük maliyetlerle karşılanmasını temin edeceğiz." dedi.

"Tedavi harcamaları azaltılacak"

Erdoğan, en büyük gider kalemlerinden olan sağlık alanında koruyucu sağlık hizmetlerini artırıp tedavi harcamalarının azaltılacağının altını çizerek, "Kamu finansmanının daha etkin bir biçimde sağlanabilmesi amacıyla Tek Hazine Kurumlar Hesabı kapsamındaki kurum sayısını artıracağız. Kamu harcama programlarını düzenli olarak gözden geçirerek, verimsiz olanları tasfiye edeceğiz. Tabii maliye politikasının önemli ayaklarından biri de vergi politikalarının ekonominin ihtiyacı doğrultusunda tasarlanması ve etkili bir şekilde uygulanmasıdır. Bu kapsamda vergi politikalarımızı adil, öngörülebilir, sade, yatırımı, üretimi, istihdamı, ihracatı teşvik edecek bir temele oturtacağız. İdare alacaklarının zamanında tahsilinin sağlanması için daha etkili bir tahakkuk ve tahsilat mekanizması kuracağız. Kayıt dışılık ile etkin mücadelemizi devam ettireceğiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gerek harcamalar gerekse gelirler konusunda öngörülen tedbirlerin detaylarını Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın ileriki günlerde kamuoyuyla paylaşacağını bildirerek, konuşmasını şöyle tamamladı: "İktisat tarihi kitaplarına geçecek böylesine zorlu bir küresel konjonktürü, 18 yılın birikimi ve tecrübesi sayesinde başarıyla atlatacağımıza olan inancımız tamdır. Samimiyetle, istişareyle ve ortak akılla çözemeyeceğimiz hiçbir sorun yoktur. Uzun soluklu, sabırlı ve kararlı adımlarla, ülkemizin geleceğini hep birlikte inşa edeceğiz. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar, bize güvensinler."