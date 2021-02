Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rezervasyonlarda patlama yaşanıyor

Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un tek başına 50 milyonluk, hatta 100 milyonluk bir turist ağırlama potansiyelini barındırdığını belirterek, "Hiç şüphesiz bunun için hem İstanbul'da hem de ülkemizin her köşesinde tarih, kültür, sanat, tabi güzellik ve insan hazinesi potansiyelimizi harekete geçirmemiz gerekiyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atlas 1948 İstanbul Sinema Müzesinin Açılış Programı'nda yaptığı konuşmada, Beyoğlu Kültür Yolu Projesinin en önemli eserlerinden biri olan bu yapının hayırlı olmasını diledi.

Türk sineması denilince akla Yeşilçam'ın geldiğini, Atlas Sineması'nın adının da Yeşilçam'da çekilen filmlerle bir devrin sembolü olan ve herkesin gönlünde taht kuran ustalarla özdeşleşmiş bir mekan olduğunu aktaran Erdoğan, aynı zamanda Atlas Sineması'nın Sultan Abdülaziz döneminde 1870'lerde inşa edilen tarihi binasıyla da İstanbul'un en güzel mimari eserlerinden biri olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sinema olarak 1948 yılından beri İstanbullulara hizmet veren Atlas Sineması'nı aslına uygun şekilde, sahnesinden koltuğuna, ses sisteminden fuayesine kadar her şeyiyle yenilediklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Artık bu sinemada gala ve prömiyer gösterimleri dahil sinema sanatının en nadide eserleri seyircisiyle buluşabilecek. Tarihi geçmişi ve modern alt yapısıyla Atlas Sinemamız aynı zamanda yaşayan bir müze de olacak. Türk sinema tarihinin tüm bilgilerini içeren dijital hafıza havuzu da yine bu eserin bünyesinde yer alıyor. Elbette ülkemiz sinemasının kazandığı tüm önemli ulusal ve uluslararası ödüller de burada sergilenecek. Beyoğlu Kültür Yolu Projemizin önemli duraklarından biri olan Atlas 1948 İstanbul Sinema Müzesinin şehrimize ve ülkemize kazandırılmasında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum."

"Ülkemize yönelik rezervasyonlarda adeta patlama yaşanıyor"

Erdoğan, kültür ve sanat alanında sahip olunan köklü birikimi vatandaşların yanında tüm insanlığın hizmetine sunmanın en başta gelen görevlerinden biri olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Bu bakımdan dünyada yıldızı giderek parlayan bir ülke olduğumuzun en önemli göstergesi misafir ettiğimiz özellikle yabancı turist sayının 52 milyonu bulmuş olmasıdır. Her ne kadar salgın sebebiyle bu sayıda bir düşüş yaşanmış olsa da normalleşmeyle birlikte çok daha yüksek turist sayılarına ulaşacağımızı biliyoruz. Nitekim seyahat kısıtlamalarını kaldıran veya hafifleten her yerde ülkemize yönelik rezervasyonlarda adeta patlama yaşanıyor. İnşallah hep birlikte yeniden sağlıklı ve bereketli günlere kavuşacağımız vakitler yakındır. İstanbul hep olduğu gibi bugün de en büyük turizm, kültür ve sanat değerimizdir. Bu güzel şehri hala hakkıyla değerlendiremediğimize inanıyorum bir İstanbullu olarak. Tarihi ve tabi güzellikleri, insani zenginlikleri, kültür ve sanat iklimi bakımından İstanbul'la kıyas dahi edilemeyecek yerler çok yüksek rakamlarda turist çekiyor. Bu tabloya baktığımızda İstanbul'un tek başına 50 milyonluk, hatta 100 milyonluk bir turist ağırlama potansiyelini barındırdığını söyleyebiliriz. Hiç şüphesiz bunun için hem İstanbul'da hem de ülkemizin her köşesinde tarih, kültür, sanat, tabi güzellik ve insan hazinesi potansiyelimizi harekete geçirmemiz gerekiyor. Son 18 yılda bu doğrultuda ülkemize önemli yatırımlar yaptık. Kültür, sanat faaliyetlerinin gerçekleştirildiği mekan sayımızı, bu ifade çok önemli, 858'den 4 bin 139'a çıkarırken, etkinlik sayımızı 34 binden 110 bine yaklaştırdık. Bu etkinliklere katılan izleyici sayısı da 114 milyonu buldu. Tiyatrolar, sinemalar, kültür merkezleri, müzeler, ören yerleri, sanat merkezleri, opera salonları, tarihi yapılar gibi nice kültür varlığımız milletimizin ve tüm insanlığın hizmetindedir."