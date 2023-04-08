Cumhurbaşkanı Erdoğan, Romanlarla iftarda buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Başakşehirli Romanlar Geleneksel İftar Buluşması’na katıldı. Daha sonra bir konuşma yapan Erdoğan "Roman vatandaşlarımıza geçmişte yapılan ayrımcı yaklaşımların tamamını elimizin tersiyle ittik" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Toplumumuzda hastalıklı akımlar asla zemin bulmasa da Roman kardeşlerimin zaman zaman sıkıntıyla karşılaştığını biliyorum. Irkçı düşüncelerin kardeşliğimizi zedelemesine asla fırsat vermeyeceğiz. Önyargıları kırmak, alışkanlıkları değiştirmek elbette atomu parçalamaktan daha zordur, çetindir, daha fazla vakit alır.

'Yaradanı severiz Yaradandan ötürü'

Yaradanı severiz Yaradandan ötürü diyerek Roman vatandaşlarımıza geçmişte yapılan ayrımcı yaklaşımların tamamını elimizin tersiyle ittik. Roman kardeşlerimize yönelik, haksız bakış açısının önlenmesinde aşama kaybettik. Romanlarla ilgili bir sorun, sıkıntı varsa hepsinin üzerine kararlılıkla gittik. İşe ayrımcı ifadeleri kaldırarak başladık. Ayrımcılığa uğrayan herkese hak arama yollarını açtık. Eğitimden sağlığa, istihdamdan sosyal yardımlara kadar her alanda Roman kardeşlerimizi destekledik. İçişleri Bakanlığımız bünyesinde bir Roman Koordinasyon Merkezi açtık.

'Roman vatandaşlarımızın Dünya Romanlar Günü'nü tebrik ediyorum'

25 ilimizin valiliklerinde sizlerin sesi soluğu olacak bir koordinatör belirliyoruz.. Kuracağımız müzenin çalışmaları devam ediyor. 8 Nisan tarihini Romanlar Günü ilan ederek ülke genelinde kutlanmasını sağladık. Bu vesile ile tüm Roman vatandaşlarımızın Dünya Romanlar Günü'nü tebrik ediyorum. Kalkınma ajanslarımız, KOSKEB ve İŞKUR aracılığıyla Roman kardeşlerimizi ticari, mesleki ve ekonomik açıdan destekliyoruz. Okul öncesinden üniversiteye kadar Roman çocuklarımıza sahip çıkıyoruz.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız ihtiyaç duyduğunuz her konuda sizlerin yanındadır. Sosyal konut projelerimizle Roman vatandaşlarımızı huzurlu, modern ve nezih evlerine kavuşturuyoruz. Bugüne kadar 5 bin 133 konut, park, bahçe, spor alanlarıyla yapıp Roman kardeşlerimize teslim ettik. Ayrıca 6 bin 700 Roman kardeşimizin evini onararak veya yeni baştan yaparak kendilerine takdim ettik. Bu çabalarımızda da maalesef muhalefetin eleştirilerine hedef olduk.

Roman kardeşlerimizle beraber büyüdük

Rantsal dönüşüm gibi iftiralarla projelerimize takoz koymaya kalktılar. Biz bunların hiçbirine prim vermedik. 85 milyonun hiçbir ferdinin dayanıksız, sağlıksız yapılarda hayatını sürdürmesine gönlümüz razı değildir. Her Romana Bir Yuva hedefiyle bundan sonraki çalışmalarımızı çok daha kararlı bir şekilde yürüteceğiz. Roman vatandaşlarımızın haklarını ve sorunlarının takipçisi olmaya devam edeceğiz. Bizler çocukluk çağlarımızdan bugüne biriz, beraberiz ve kader arkadaşıyız.

Roman kardeşlerimizle beraber büyüdük. Türkiye'nin en sancılı dönemlerine beraber şahitlik ettik. Öz yurdumuzda kimi zaman parya muamelesine maruz kaldık. Kimimiz inancından dolayı, kimimiz kılık kıyafetinden dolayı, kimimiz dış görünüşünden dolayı, sırf dayatılan kalıplara uymadığı için yok saydılar, dışladılar, adeta ademe mahkum ettiler. Kendilerine hak gördükleri çoğu şeyi bizlere layık görmediler. Aba altından sopa gösteren kibir kulelerine asla boyun eğmedik.

Hakkımız olanı almak ve korumak için 'bu ülkede biz de varız' demek için çok çetin mücadeleler verdik. Bugün hayal dahi edilemeyen yerlere ulaştık. Türkiye'yi sadece elit, beyaz, bir avuç mutlu azınlığın ülkesi olmaktan çıkardık. Bu ülkenin Romanların da vatanları olduğunu, Romanların da bu ülkenin ayrılmaz parçası olduğunu kabul ettirdik. İnşa ettiğimiz Türkiye, her türlü ayrımcılığın dışlandığı kuşatıcı bir Türkiye'dir.