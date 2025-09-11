Cumhurbaşkanı Erdoğan rozetlerini taktı: 2 belediye başkanı daha AK Parti’ye geçti
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, MKYK toplantısında Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ve Emirgazi Belediye Başkanı Mesut Mertcan’a rozet taktı. Böylece iki belediye başkanı daha AK Parti saflarına katılmış oldu.
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında parti genel merkezinde başladı.
Toplantının en dikkat çeken gelişmesi, iki belediye başkanının AK Parti’ye katılması oldu. Erdoğan, Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ile Emirgazi Belediye Başkanı Mesut Mertcan’a parti rozetlerini taktı.
