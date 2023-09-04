Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin arasındaki görüşmenin ana gündem maddesi, Rusya'nın 17 Temmuz'da çıktığı Karadeniz Tahıl Anlaşması olacak. İki lider başta enerji, ticaret, ekonomi ve turizm gibi başlıkları ele alacak. Suriye konusunun da masada olması bekleniyor.

Fidan son iki haftada hem Rusya'yı hem Ukrayna'yı ziyaret etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, geçen iki haftada savaşan iki ülkenin başkentine giderek üst düzey görüşmeler yaptı. Dışişleri Bakanı, 25 Ağustos'ta Ukrayna, 31'inde ise Rusya'daydı. Fidan'ın bu temaslarında yine öne çıkan başlık Tahıl Anlaşması'ydı. Fidan'ın bu iki görüşmede iki tarafın da Tahıl Anlaşması'nı tekrar hayata döndürmek için görüşlerini aldığı ve ihtimalleri gündeme getirdiği düşünülüyor.