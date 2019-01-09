Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gidecek

09 Ocak 2019

Kremlin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere çok yakında Rusya'yı ziyaret etmesinin beklediğini, ancak henüz bir tarih kararlaştırılmadığını açıkladı.

Bu ay içinde planlanan Rusya ziyareti kapsamında Erdoğan ve Putin'in, Suriye ve S-400 hava savunma sistemi alımı gibi kritik konuları görüşmesi bekleniyor.

ABD'nin Suriye'den çekileceğini duyurmasının ardından, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın yer aldığı Türk heyeti, 29 Aralık'ta Rusya'da temaslarda bulunmuştu.

Erdoğan 2018 yılında, Putin ile 7 kez baş başa, 18 kez telefonla olmak üzere 25 kez görüşmüştü. Liderler ayrıca geçen yıl 6 zirvede bir araya gelmişti.