Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400 işi bitmiştir

18 Haziran 2019

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon Yaşlıları Koruma Derneğinin düzenlediği programda konuştu.

Erdoğan, "Mazlum ve mağdurlara sahip çıkan değil, önceden olduğu gibi borç alan, IMF kapılarında avuç açan bir Türkiye görmek istiyorlar." diyerek şöyle konuştu:

"Ekonomisi sağlam bir Türkiye, kur, faiz, enflasyon sarmalı sayesinde çalışmadan, üretmeden hiçbir riske girmeden zenginleşen bir avuç elitin işine gelmiyor."

Erdoğan, "31 ülkedeki 450 nükleer santral hiçbir problem oluşturmazken, niçin ülkemizin nükleer enerjiden barışçıl bir şekilde faydalanma hamleleri eleştiri konusu yapılıyor? Bu da manidar." dedi.

"S-400 işi bitmiştir"

S-400 savunma sistemleri ile ilgili olarak, Erdoğan, "O iş bizim için bitmiştir, o dosya bizim için kapanmıştır ve çok kısa bir zaman içerisinde de siparişlerimizi inşallah alacağız." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Kuzey Kıbrıs'taki kardeşlerimizin oradaki hakkını, hukukunu biz kimseye yedirmeyiz." dedi.

23 Haziran seçimleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(23 Haziran) Bir yönüyle elbette sadece bir belediye başkanlığı seçimidir. Esasen biz meseleye böyle bakıyoruz ama dışarıda bu seçim öyle görülmüyor." diyerek, "Seçimi, ülkemizle hesaplaşmanın, Türkiye üzerindeki emellerini gerçekleştirebilmenin fırsatı görenlerin hezeyanları, gizlenecek, saklanacak boyutu aşmıştır." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA