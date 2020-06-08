Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sağlık turizmiyle mevsimlik turizmdeki açığımızı kapayacağız

08 Haziran 2020

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT 1 ve TRT Haber ortak yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Sağlık turizmiyle mevsimlik turizmdeki açığımızı kapayacağız." dedi. Erdoğan, sağlık yatırımları kapsamında Ankara'da "sağlık vadisi" kuracaklarını açıkladı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Yıl sonuna kadar 5 tane daha şehir hastanesi yapacağız. Hedefimiz 30 büyükşehirin 30'una da şehir hastanesi yapmak.

(COVID-19'la mücadelede normalleşme süreci) Her şeyi serbest bıraktık diye, bu iş bitti anlamına gelmez.

Yatırımların durması diye bir şey kitabımızda yazmıyor, yazmayacak. Yatırımları aynı kararlılıkla devam ettireceğiz.

Yerli ve milli solunum cihazını ürettik. Siparişler yoğun şekilde gelmeye başladı, 60 bin civarında solunum cihazı siparişi var.

Piyasa bozucu faaliyetlerle mücadeleye sonuna kadar devam edeceğiz. Haksız fiyat artışlarına yönelik MASAK incelemelerini başlatacak.

Ülkenin ekonomik güvenliği konusunda gerekli mücadeleyi vereceğiz çünkü bu da bir terördür.