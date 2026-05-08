Cumhurbaşkanı Erdoğan SAHA 2026’daki rekoru açıkladı: 8 milyar dolarlık hacim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, SAHA 2026 Savunma Fuarı’nda yaptığı açıklamalarda Türkiye’nin savunma sanayisinde ulaştığı noktaya dikkat çekerek, fuarın yeni rekorlarla tamamlandığını söyledi. Erdoğan, modern savaş konseptlerinin hızla değiştiğini belirterek, Türkiye’nin yapay zekâ ve otonom sistemler alanında dönüşümün öncü ülkeleri arasında yer aldığını ifade etti.

Savunma fuarında 8 milyar dolarlık iş hacmi

Fuar kapsamında toplam 1763 firmanın yer aldığını aktaran Erdoğan, bunların 1500’ünün yerli, 263’ünün ise yabancı şirketlerden oluştuğunu kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 203 ürünün ilk kez tanıtıldığını belirterek, etkinlikte 108 alım heyeti ile 192 resmi heyetin sektör temsilcileriyle doğrudan temas kurduğunu söyledi.

Erdoğan, fuar sonunda toplam 8 milyar dolarlık iş hacmine ulaşıldığını ifade ederek, bunun 6 milyar dolarlık bölümünün doğrudan ihracata yönelik mutabakatlardan oluştuğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

Ülkemizin savunma, havacılık ve uzay sektörlerinin yıldızlarının bir araya geldiği SAHA 2026’da sizlerle bir arada olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum.

Alanında artık bir markaya dönüşen fuarımızın savunma sektörümüz ve bütün katılımcı firmalarımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

1700’den fazla firmanın iştirak ettiği fuarımıza katılım gösterenlerin tamamını tebrik ediyorum. Fuarda boy gösteren tüm şirketlerimize en kalbi tebriklerimi iletiyorum. Avrupa’nın en büyük savunma ve havacılık kümelenmesi olan SAHA EXPO ailesini yürekten kutluyorum.

Bu sene beşincisi tertiplenen fuarımızı yeni rekorlarla, yeni iş birlikleriyle taçlandırmanın kıvancı içindeyiz. 1500’ü yerli 2063’ü yabancı olmak üzere 1763 firma katıldı. Sahip oldukları yeni özelliklerle 203 ürün ilk kez görücüye çıktı. 108 alım heyeti ve 192 resmi heyet sektörümüzle doğrudan temas kurdu. Toplam 8 milyar dolarlık iş hacmine ulaşıldı. 6 milyar dolarlık kısmı doğrudan ihracata dönük mutabakatlar oldu.

“Türk savunma sanayii dünya ölçeğinde tercih edilen bir ekosistem oldu”

Türk savunma sanayii artık yalnızca bölgesinde değil dünya ölçeğinde tercih edilen bir ekosistem haline gelmiştir.

Bu başarı tablosunun gerisinde 10 yılların emeği, gecesini gündüzüne katarak çalışan 100 bini aşkın vatan evladının gayreti, milletimizin desteği ve devletimizin iradesi vardır. Daha büyük başarı hikayelerini birlikte yazacağız.

Güvenlik anlayışı değişiyor

Dünyamız hızla değişirken, harp sanayimiz köklü bir dönüşüm sürecinden geçerken bundan güvenlik kavramı da nasibini alıyor.

Bugün geldiğimiz noktada güvenlik artık yalnızca tek bir sahaya, tek bir sanayi koluna hapsedilemez. Fabrikadan test sürecine, veri merkezinden akademiye güvenlik bütüncül bir konsepttir. Bugün bir ülkenin caydırıcılığı sahip olduğu platformların sayısıyla ölçülecek eşiği çoktan aşmıştır.

Siber saldırılara, insansız sistemlere ve hibrit savaş yöntemlerine karşı ne denli hazır olduğunuz belirleyicidir. Dünyada son dönemde meydana gelen savaş ortamlarında bu gerçeklere bir kere daha şahitlik ettik. Yapay zekâdan otonom sistemlere ulaşan geniş bir yelpazede muharebe sahasının nasıl dönüştüğüne tanık olduk.

“Türkiye yeni dönemin kurucu aktörlerinden biridir”

Konvansiyonel güç unsurlarının yerini çok katmanlı sistemlerin aldığı dönemin kurucu aktörlerinden birisi Türkiye’dir.

Yeni nesil milli muharip uçağını, İHA’sını, SİHA’sını üreten, harp savunma sistemini, radarını geliştiren, tankını, roketini, savaş gemisini imal eden denizin derinliklerinden uzayın boşluğuna kadar kendi sistemlerini yapabilen bir ülkedir Türkiye.

İstikbal ve istiklaline kastetme cüretini gösterecek her gücün bileğini bükebilecek güce sahip bir devlettir.

Savunma ihracatında tarihi yükseliş

Biz göreve geldiğimizde savunma ve havacılık ihracatımız 248 milyon dolardı. Yüzde 80 oranında dışa bağımlı bir ülkeydik. Bunu azaltarak tersine çevirdik.

2025 yılında ihracatta tarihimizde ilk defa 10 milyar doların üzerine çıktık. Nisan ayı geçen yılki ivmenin devam ettiğini gösteriyor. Nisan ayında ihracatımız 962 milyon dolara yükseldi.

Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28 artış oldu. İlk 4 ayda 2 milyar 871 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik.

23 yıl önce senede 248 milyon dolar ihracat yapan Türkiye bugün bu rakamı bir haftada gerçekleştiriyor. Kısa vadede hedefimiz 11 milyar doları aşarak ilk 10 ülke arasına adımızı yazdırmaktır.

“Savunma sanayiinde birçok engelle karşılaştık”

Milletimizin göğsünü kabartan, dost ve müttefiklerimize güven veren başarı hikâyesini yazmamız öyle kolay olmadı. Nice engellerle karşılaştık. Parasını ödediğimiz sistemlerin verilmediği günler oldu.

İçeriden de ihanete ve operasyonlara maruz kaldık. Truva atlarının sabotajlarıyla mücadele ettik. Türkiye savunma sanayisinde ne zaman büyük bir adım atsa birileri hemen devreye girdi. Başımıza yeni icat çıkartmayın dediler. Dışarıdan almak daha kolay dediler.

Kimi zaman ekonomik verileri eğip bükerek, küçümseyerek, balıklar ürküyor gibi komik argümanlarla savunma sanayimizi engellemeye çalıştılar. Balıklar ürküyor diyenler gelip fuarımızı ziyaret ettiler ama ürkmediğini herhalde gördüler.

“Yapamazsınız diyenlere cevabı sahada verdik”

Yapamazsınız diyenlere cevabımızı işte bugün SAHA 2026’da olduğu gibi yaptığımız, harp sahalarında başarıyla test edilmiş ürünlerle verdik. Aralarında merhum Özdemir Bayraktar ağabeyimizin de olduğu Türk savunma sanayiinin öncülerini rahmetle yad ediyorum.