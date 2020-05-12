Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salgınla mücadelemizi başarıyla sürdürüyoruz
AK parti MYK toplantısına video konferans yöntemiyle katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgınına ilişkin, "Salgınla mücadelemizi başarıyla sürdürüyoruz. Yeni hasta sayısı, ölüm sayısı, yoğun bakım ve solunum cihazına bağlı hasta sayısı bakımından olumlu bir çizgide ilerliyoruz." dedi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, video konferans yöntemiyle yapılan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısında konuştu. Erdoğan salgına ilişkin değerlendirmesinde "Salgınla mücadelemizi başarıyla sürdürüyoruz. Yeni hasta sayısı, ölüm sayısı, yoğun bakım ve solunum cihazına bağlı hasta sayısı bakımından olumlu bir çizgide ilerliyoruz" dedi.
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