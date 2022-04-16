Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanatçılarla iftarda bir araya geldi
Sanatçılarla iftar programında bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Verdiğimiz desteklerle sanatçılarımızın emeğine sahip çıkıyoruz" ifadelerini kullandı.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da sanatçılarla iftar programında bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Korsanla mücadeleden telife, tiyatrodan sinemaya kadar pek çok farklı başlık altında verdiğimiz desteklerle sanatçılarımızın emeğine sahip çıkıyoruz." dedi.