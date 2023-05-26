Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sandığın telafisi olmaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Kongre Merkezi'nde "Kadın Buluşması" programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle;

Karşımızda yüzde 1 oy alana 40 milletvekili dağıtan garip bir insan var. Bir özelliği daha var, hesap uzmanlığı. Bu nasıl hesap uzmanlığı ki yüzde 1 oyu bile olmayanlara 40 tane milletvekili dağıtıyor.

Kadınlar haklarını kullanırken başörtülü ve başı açık ayrımına gidilmesini biz ortadan kaldırdık. Aile içi şiddeti şikayete tabi olmaktan çıkardık ve resen takip edilen suçlar arasına aldık. Kadınlarımızın en az bir eğitim düzeyini tamamlama oranını yüzde 88'e ulaştırdık. Ebeveynlerden birine kısmı süreli çalışma imkanı sağladık. Kadınların lehine pozitif ayrımcılığı Anayasa'ya bir getirdik. İstihdamdaki kadın sayısını 6 milyondan 10,5 milyona yaklaştırdık.

“Geleceğimiz için çok mühim bir karar vereceğiz”

Cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turu için sadece 1 gün kaldı. Sadece kendimizle ilgili değil, ülkemizin ve evlatlarımızın geleceği için de çok mühim bir karar vereceğiz. Vatanımızın istiklal ve istikbal uğruna verdiği mücadele ile milletimizin huzurundayız. Elbette her kul gibi yapmak isteyip de yapamadıklarımızla kusurlarımızla milletin huzurundayız.

14 Mayıs günü şahsıma ve Cumhur İttifakı'na verdiğiniz destek için sizlere teşekkür ediyorum. Meclis'te 323 vekil ile çoğunluğu elde ettik. Cumhurbaşkanlığında da 49.54 ile rakibimizden 5 puan önde bitirdik.

Önümüzde seçimlerin en kritik aşaması var. İkinci tur için 1 gün kaldı. Bu pazar bir kez daha sandıklara gidip belki de hayatımızın en önemli tercihlerinden birini yapacağız. Ülkemizin ve evlatlarımızın geleceğine dair mühim karar vereceğiz.

"Karşımızda SGK'yı, CHP'yi batırmış bir örnek var"

Türkiye'ye son 20 yılda kazandırdığımız nice eserle milletimizin huzurundayız. Elbette eksiklerimizle, kusurlarımızla milletimizin huzurundayız. Karşımızda SGK'yı, CHP'yi batırmış bir örnek var. Koltuğunu korumak için Kandil'deki terör elebaşlarından, FETÖ'cülere kadar çiçek dağıtan biri var.

Bakanlık pazarlığı alev alev. Karşımızda yüzde 1 oy alana 40 milletvekili dağıtan garip bir insan var. Bir özelliği daha var, hesap uzmanlığı. Bu nasıl hesap uzmanlığı ki yüzde 1 oyu bile olmayanlara 40 tane milletvekili dağıtıyor.

Benim milletim hesap uzmanlığının en güzel örneğini bunlara verecek. Türk siyasetinin 21 yıldıt tüm kötülükleri 3 aya sığdırmış çapsızlık örneği var.

"Sandığın telafisi olmaz"

Pazar günü oy kullanmak ve sandıklara sahip çıkmak dışında hiçbir planımız olmayacak. Sandık önümüze sadece 5 yılda bir gelir. Hayatta pek çok şeyin telafisi vardır ama sandığın telafisi yoktur. Pazar günü oy kullanmak ve sandıklara sahip çıkmak dışında hiçbir planımız olmayacak. Sabahın çok erken saatlerinde itibaren oy yerlerine gitmenizi ve oraları bayram yerine çevirmenizi rica ediyorum.

Sığınmacılar konusunda CHP Genel Başkanı'nın yaptığı gibi Nazi dönemini aratmayan nefret söylemlerine başvurmayacağız. Asırlardır mazlumların sığınağı olan bu ülkeye, Boraltan faciası sahnesi gibi utanç sahnelerini yaşattırmayacağız.

Sığınmacıların onurlu güvenli bir şekilde vatanlarına dönüşlerini sağlayacağız. Sığınmacı meselesini tarihimize yakışır şekilde çözeceğiz. 100 bine aşkın briket eve 88 bin aile yerleştirildi.