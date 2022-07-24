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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savaşta anahtar ülke konumundayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da İbn Haldun Üniversitesi Mezuniyet Töreni'nde konuştu. Erdoğan, "Kuzeyimizdeki savaşta diyalog yollarını açık tutan, son tahıl anlaşmasındaki gibi mümkün olan alanlarla iş birliğini sağlayan anahtar ülke konumundayız." dedi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yetiştireceğimiz kaliteli insan gücüyle insanlığın bugünkü sorunlarını çözecek ve geleceğini inşa edecek medeniyet inkişafını inşallah gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Konuşmasında Rusya-Ukrayna savaşına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kuzeyimizdeki savaşta diyalog yollarını açık tutan, son tahıl anlaşmasındaki gibi mümkün olan alanlarla iş birliğini sağlayan anahtar ülke konumundayız."

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