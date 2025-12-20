Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunma ihracatında 11 milyar dolarlık hedefimiz var

Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nda düzenlenen Deniz Platformlarının Hizmete Giriş, Bayrak Çekme ve İlk Sac Kesim Töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye’nin savunma sanayisinde geldiği noktaya dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sektöründe 3 bin 500’ü aşkın firmanın ve 100 bini aşkın insan kaynağının Türkiye’nin güvenliği için durmadan çalıştığını belirterek, araştırma-geliştirmeden tasarıma, yazılımdan seri üretime kadar tüm süreçlerin yerli ve millî imkânlarla yürütüldüğünü vurguladı.

"Dünyanın en büyük 11 savunma ihracatçısından biriyiz"

Türkiye’nin savunma ihracatında dünyada üst sıralara yükseldiğini ifade eden Erdoğan, ülkenin dünyanın en büyük 11 savunma ihracatçısı arasında yer aldığını söyledi. Son 11 aylık dönemde savunma ve havacılık ihracatının, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artışla 7 milyar 445 milyon dolara ulaştığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamanın devamı şu şekilde:

Bugün çok özel bir program münasebetiyle, dünyanın göz bebeği şehir İstanbul’da, İstanbul Tersane Komutanlığımızda sizlerle bir aradayız. Platformlarımızın hizmete giriş, bayrak çekme ve ilk sac kesme töreni vesilesiyle sizlerle bir arada olmaktan memnuniyet duyuyorum.

Törenimizi Pakistan’dan teşrif eden kıymetli misafirlerimize, ikinci evleri olan Türkiye’ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum.

"Bir gurur anına şahitlik ediyoruz"

Evet, bugün Türk tersaneciliği ve donanması açısından bir gurur anına, hem de çok büyük bir gurur anına hep beraber şahitlik ediyoruz. Öncelikle bizlere bu gururu yaşatan İstanbul Tersane Komutanlığımızın işçisinden mühendisine bütün mensuplarını canı gönülden tebrik ediyor, kendilerine şahsım ve milletim adına teşekkürlerimi sunuyorum.

Değerli kardeşlerim, Türkiye olarak savunma sanayi alanında yürüttüğümüz her projede yalnızca ürün geliştirmekle kalmıyor; ekosistemi, insan kaynağını ve teknoloji üretim kapasitesini de büyütmeyi hedefliyoruz. Savunma Sanayi İcra Komitesi’nde aldığımız kararları, “önce millet, önce devlet” anlayışıyla ilgili kurumlarımızın koordinasyonunda tek tek hayata geçiriyoruz.

Şurası bir gerçektir ki savunmada başarı ancak bütüncül bir strateji ile elde edilir. Havada güçlü olmadan denizde, denizde etkin olmadan karada caydırıcı olamazsınız. Hamdolsun, biz tüm bu alanlarda çok güçlü bir varlık gösteriyoruz. Kapasitemizi günden güne artırıyor, imkân ve kabiliyetlerimizi aralıksız geliştiriyor, kendi teknolojimizi yine kendimiz üretiyoruz.

"Savunma ihracatında ilk 11'deyiz"

Savunma sektöründeki 3500 aşkın firmamız ve yüz bini aşkın insan kaynağımız, varını yoğunu Türkiye’nin güvenli yarınlarına vakfediyor. Araştırma-geliştirme çalışmalarından tasarıma, yazılımdan seri üretime kadar tüm süreçleri yerli ve millî kaynaklarımızla yönetiyoruz.

Şu anda savunma ihracatında dünyanın en büyük 11 ülkesi arasındayız. Son 11 aylık dönemde savunma ve havacılık ihracatımız, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artarak 7 milyar 445 milyon dolara ulaştı. Sadece Kasım ayı ihracatımız, önceki Kasım ayına kıyasla yüzde 22 artışla 742 milyon dolar oldu. Bu sabah itibarıyla ise 8,6 milyar doları aşmış bulunuyoruz Kendimize inandık, Türk savunma sanayine güvendik. Kısa sürede işte bu rakamları yakaladık. Elbette burada durmayacağız.

"11 milyar dolarlık hedefimiz var"

2028 senesi için belirlediğimiz hedef; 11 milyar dolarlık ihracat rakamıyla savunma ve havacılık ihracatında dünyada ilk ona girmektir. Bu hedefe doğru sağlam adımlarla ilerliyoruz.

Şunu da burada büyük bir memnuniyetle ifade etmek isterim: Dünyada kendi savaş gemisini geliştirip denize indiren 10 ülkeden biri Türkiye’dir. Türk tersaneleri bugüne kadar dünyanın birçok ülkesine, farklı ebatlarda 140’ın üzerinde deniz platformu ihraç etti.

"Ana muhalefet rahatsız oluyor"

Geçen ay insansız savaş uçağımız Kızılelma, dünya havacılık tarihinde bir ilki başardı. Ana muhalefetin “balıklar rahatsız oluyor” diyerek testlerimizi eleştirdiği Sinop’ta, Kızılelma’mız jet motorlu bir hedefi görüş ötesi hava-hava füzesiyle vurarak etkisiz hâle getirdi.

Bir diğer stratejik projemiz olan Bayraktar TB3 envantere girdi. TCG Anadolu’nun abisi olacak 300 metre uzunluğundaki uçak gemimizin inşa süreçlerini başlattık.

İnsansız araçlardan fırkateyne kadar tüm deniz platformlarında hem kendi ihtiyaçlarımızı hem de dost ve müttefiklerimizin taleplerini karşılıyoruz.

Savunma Sanayi Başkanlığımız, askerî tersanelerimiz ve sivil tersanelerimiz uyum içinde, iş birliği ve güç birliği içerisinde çalışıyor; imal ve inşa ediyor, ürettikleri ürünleri dünyanın farklı ülkelerine ihraç ediyor.

Buradaki başarıyı görmek için uzaklara gitmeye hiç gerek yok. Türkiye’nin savunma sanayinde son 23 senede kat ettiği mesafeyi görmek için öyle 70’leri, 60’ları deşelemeye de gerek yok. Bunun için, geçtiğimiz haftalarda kamuoyumuzla paylaşılan projelere ve çalışmalara bakmak fazlasıyla kafidir.

Füzelerden tüfeklere, insansız araçlardan roketlere, deniz toplarından elektronik harp sistemlerine kadar sektörün tamamında büyük bir dinamizm, üretkenlik, maşallah heyecan ve gayret vardır.

"Başkasının toprağında gözümüz yok"

Burada her fırsatta vurguladığım bir hususu tekrar hatırlatmak istiyorum: Bizim kimsenin toprağında, egemenliğinde gözümüz yok. Biz hiçbir ülkeyle gerilim istemiyoruz. Kriz, kavga, çatışma istemiyoruz. Komşularımız için huzur ve istikrardan başka bir şey murad etmiyoruz.

Türkiye olarak herkesin emin olabileceği, güven duyabileceği, en zor, en sıkıntılı günlerinde sırtını yaslayabileceği bir ülkeyiz. Bununla birlikte biz, hak ve hukukunun çiğnenmesine müsaade etmeyen ve asla etmeyecek olan bir ülkeyiz."