Cumhurbaşkanı Erdoğan savunma sanayi tesislerini açtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları şöyle:

"Elim bir trafik kazasında hayatını kaybeden TUSAŞ Kurumsal Pazarlama ve İletişim Başkanı Serdar Demir'e Allah'tan rahmet diliyorum.

Gazi Mustafa Kemal'in liderliğinde başlatılan kalkınma hamlesinde savunma sanayimiz önemli bir yere sahiptir. Bu dönemde Vecihi Hürkuş, Nuri Demirağ, Şakir Zümre gibi müteşebbislerin çabalarının maalesef iç ve dış engellemeler sebebiyle akamete uğradığını görüyoruz.

Rahmetli Turgut Özal döneminde de savunma sanayii müsteşarlığı kurulmuştur.

Savunma sanayinde 500 firma

Savunma Sanayinde adımlar atmaya başladık. Savunma sanayi ülkemizin en önemli sektörlerinden biri haline geldi. Faaliyet gösteren firmaların sayısı bin 500'e çıktı. 20 yıl önce sadece 62 olan savunma projesi sayısı bu yıl 750'yi geçti.

İHA, SİHA ve TİHA üretiminde dünyanın ilk üç ülkesi içindeyiz. Artık çıtayı daha da yukarı çıkararak geleceğin harp ortamını da ülkemizde hazırlıyoruz. Sürü İHA'lar, deniz platformlarına, insansız araçlardan yapay zekaya, uydulara kadar savunma sanayiinde hangi alanda olmamız gerekiyorsa oradayız.

Şimdilik HİSAR'ları yaptık, yakında SİPER'i ve daha ötesini de tamamlayacağız. Gökbey helikopterini bu sene teslim etmeye başlıyoruz.

Şimdi sıra Milli Muharip Uçak'ta

İnşallah 2023 yılında hangardan çıkarıp dünyaya göstereceğiz.

Özellikle ilk uçuşunu fazla geciktirmeden en kısa zamanda gerçekleştirmeyi planladığımız bu adım hızla devam ediyor. Ve 2025'te ilk uçuşu gerçekleştirilecek olan Milli Muharip uçağımız test süreçlerinin ardından Hava Kuvvetlerimizin vurucu gücü olarak 2029'da göklerdeki yerini alacaktır.

Bu uçağı geliştirirken, onun alt sistemlerini, bileşenlerini ve malzemelerini yerli ve milli olarak üretecek hazırlıkları da ihmal etmiyoruz.

Bin kişinin görev alacağı Kompozit İmalat Tesisi'ni bugün ülkemize kazandırıyoruz. Türkiye'nin en büyük, dünyanın da tek çatı altında 4'üncü büyük Kompozit Tesisi olan bu merkez, kompozit pazarının yüzde 2'sini karşılayacak kapasiteye sahiptir.

Hava araçlarının parçalarımızın bakım, onarım ve yenilemelerinin yapılacağı Bakım ve Onarım Merkezimizi de bugün hizmete alıyoruz. Burası da bünyesinde görev yapacak 500'den fazla mühendisimizle sektörün önemli bir ihtiyacını giderecektir."