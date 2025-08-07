Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit ailelerine mektup yazdı: Terörsüz Türkiye’yi hep birlikte kuruyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda şehit ve gazi ailelerine hitaben kaleme aldığı mektup yaz boyunca AK Parti teşkilatları aracılığıyla ailelere ulaştıracak.

“Ezanlar yankılanıyorsa pay şehitlerimizindir”

Mektubuna “Sizi ve ailenizin her bir ferdini en kalbî duygularımla selamlıyorum” sözleriyle başlayan Erdoğan, şehitleri rahmetle, gazileri şükranla andı.

Erdoğan mektubunda şu ifadelere yer verdi:

“Peygamberlikten sonraki en şerefli makama erişen aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla yâd ediyorum. Şühedâ yurdu bu toprakların her karışı, şehit ve gazilerimizin kanlarıyla yoğrulmuştur. Bugün semalarımızda ezanlar huşû ile yankılanıyorsa, al bayrağımız göklerde gururla dalgalanıyorsa, bunda en büyük pay, hiç şüphesiz, şehit ve gazilerimizindir.”

“Teröre taviz yok, bedel ödedik ama değerlerimize leke sürdürmedik”

Erdoğan, göreve geldikleri günden bu yana terörle mücadelede büyük bedeller ödediklerini ifade ederek şunları vurguladı:

“Bu uğurda binlerce canımızı şehit verdik; binlerce kardeşimiz gazilikle müşerref oldu; trilyonlarca dolar kaynağımızdan vazgeçtik. Ancak şehit ve gazilerimizin uğruna kanlarını akıttıkları mukaddes değerlere leke sürdürmedik.”

“Süflî girişimlere izin verilmedi, verilmeyecek”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörle mücadelede kararlı duruşlarını sürdüreceklerinin altını çizdi:

“Bu sürecin hiçbir noktasında pazarlığa, müzakereye, tavize, gizli ve süflî girişimlere yer verilmemiştir, bundan sonra da verilmeyecektir. Şehitlerimizin aziz ruhlarını muazzep edecek, şehit ailelerimizi ve gazilerimizi incitecek hiçbir adım atılmamıştır ve atılmayacaktır.”

“Yeni bir kardeşlik merhalesi başlıyor”

Mektubun devamında Erdoğan, Türkiye’nin terörsüz bir geleceğe yürürken birlik ve kardeşlik duygularının güçleneceğini ifade etti:

“Terörsüz Türkiye ve ardından terörsüz bölge hedeflerimize ulaştığımızda, önümüzde yepyeni bir sayfa açılacak; bin yıllık kardeşliğimiz yepyeni bir merhaleye ulaşacak; aramıza ekilen nifak tohumları sonsuza kadar sökülüp atılacaktır.”

“Emanetlere sahip çıkacağız”

Cumhurbaşkanı, mektubunu şehit ailelerine sahip çıkma sözüyle tamamladı:

“Şehitlerimizi bir kez daha Allah’tan rahmetle anıyor; gazilerimize hayırlı ömürler diliyorum. Şehitlerimizin emaneti olan sevgili evlatlarımızın gözlerinden, onları yetiştiren anne ve babaların ellerinden öpüyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.”