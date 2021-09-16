Cumhurbaşkanı Erdoğan, şeker pancarı alım fiyatını açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırşehir Cacabey Meydanı'nda "2021 UNESCO Ahi Evran Anma Yılı-Ahi Evran İzinde Esnaf Buluşması" programında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye ve milletinin felaketinden kendine iktidar çıkarmaya çalışanların utanması olmadığını hep birlikte görüyoruz." dedi.

Erdoğan, "Aldığımız tedbirler ve hayata geçirdiğimiz uygulamalar sayesinde dünyanın en yüksek büyüme rakamlarına biz ulaştık." ifadelerini kullandı.

Şeker pancarı fiyatında yüzde 25 artış

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu yılki şeker pancarı alım fiyatımız ton başına 420 liradır." diye konuştu.

Erdoğan, şeker pancarı alım fiyatının 336 liradan 420 liraya yükseltilmesine ilişkin, "Yüzde 25'lik bir artışı ifade eden alım fiyatımızın hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Enflasyonla mücadele mesajı

Erdoğan açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:

"En kısa sürede enflasyonu kontrol altına alarak raflardaki, etiketlerdeki fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz.

Bugün adına toplam kalite yönetimi denilen, tüketici haklarının korunması denilen yaklaşım Ahilerimiz tarafından asırlardır zaten uygulanmaktadır.

Türkiye'de ailesinde esnaf olmayan neredeyse kimseyi bulamazsınız. Bugünkü sanayicilerimizin, işadamlarımızın hikayesi bir dükkandan başlar. Esnafımızı, milletimizin emaneti, bugün ve yarınımızın teminatı olarak görüyoruz. Rızık Allah'tandır diyen, dükkanını, atölyesini açan esnaf rızkın kimin elinden geleceğini seçmez.

Dünyayı sarsan, ekonomik açıdan tüm ülkelere darbe vuran bir salgın ile mücadele ediyoruz.

Bu salgın tüm dünya gibi bizi de etkiledi. En çok etkilenenlerin başında esnafımız ve ticaret erbabımız geliyor. Maliyeti bir yana, can kayıplarımız canımızı, yüreğimizi yakıyor.

Salgının esnafımızın üzerindeki yükünü hafifletmek için önlemler aldık. Ekonomik İstikrar Kalkanı paketimizi devreye aldık. Kredi ve kefalet kooperatifi ortağı esnafımızın borçalarını 2 sene erteledik.

2020'de esnafın kullandığı kredi miktarı 43 milyar TL, kredi kullanan esnaf sayısı 985 bine yaklaştı. Kapanma tedbirleri sürecinde yaşanan kayıpları karşılamak için 4.3 milyar TL'lik ödeme yaptık."