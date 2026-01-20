Cumhurbaşkanı Erdoğan, Shaquille O'Neal ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikalı eski Amerikan Ulusal Basketbol Ligi (NBA) oyuncusu Shaquille O'Neal ile bir araya geldi.
Geçtiğimiz hafta gerçekleşen görüşmede Erdoğan ile 53 yaşındaki Shaquille O'Neal basketbol topu imzaladı.
Kariyerinde 28 bin 596 sayı atan ve 2011 yılında basketbolu bıraktığını açıklayan Shaquille O'Neal, basketbol efsaneleri arasında yer alırken, Houston Rockets de forma giyen milli basketbolcu Alperen Şengün için "Türk terminatör" ifadelerini kullanmıştı.
Kaynak: HABER MERKEZİ