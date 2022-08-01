Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sosyal konut hamlesini başlatıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları şöyle:



"Tahıl koridoru konusunda BM Genel Sekreteri teşekkürlerini ifade etti. Bugün adım atıldı ve tahıl koridoru neticesinde bugün tarihi bir dönüm noktası olmuştur.



Tahıl yüklü gemi bugün Odessa limanından hareket etti. Her ne kadar muhalefet idrak edemese de ülkemizin öncülüğünde başlatılan bu çalışma önemli bir diplomatik başarıdır.

Tahıl koridorunda tarihi dönüm noktası

İstanbul'a ulaştığında bu gemi kontrol edilecek ardından da yükünü bırakacağı yere yolculuğuna devam edecek.

Benzer diplomatik çalışmaları enerji başta olmak üzere diğer alanlara da teşbil edebiliriz. Rusya-Ukrayna savaşının iki taraf açısından da adil bir barış için sona ermesi için çok çaba sarf ettik.

Rusya-Ukrayna savaşının tetiklediği ekonomik kriz ise makyajları dökmüş, gerçek yüzü ortaya çıkarmıştır. Ülkemizi uzun bir süredir küçük krizler üzerinden oyalayanların bu fırsata engel olmalarına müsaade etmeyeceğiz.

Tercihimizi istihdamdan yana kullandık

Bunun için tercihimizi istihdamdan, yani vatandaşlarımızın işinden aşından huzurundan yana kullandık. Ve ihracatımızı 250 milyar dolar sınırına getirdik.

Yılın ilk yarısındaki gerçekleşmeler 2022 yılını, 47 milyon turist ve 37 milyar dolar turizm geliriyle hedeflerimizin üzerinde kapatacağımıza işaret ediyor.

Doğalgazda yüzde 80'i geçen sübvansiyon sayesinde vatandaşlarımızın en düşük maliyetle evlerini ısıtmalarını sağlıyoruz.

Gördünüz, Ordu'da fındık fiyatlarını açıkladık. Bay Kemal yine şaşırdı. Diyor ki '72 TL olarak düşündüm'. Sen düşünmeye devam et. Biz icraattan bahsediyoruz Bay Kemal. Senin icraatın var mı? Yavru ortağı da 75 düşünüyormuş. 1 dolardan, 3 doların üzerine fındık fiyatlarını nasıl getirdik buna bakın.

Elli bun liraya kadar ısı yalıtımı kredisi

Küresel enerji dar boğazına karşı, vatandaşlarımızı mevcut kaynakları verimli bir şekilde kullanmaya davet ediyorum. Geçtiğimiz yıl 50 milyar dolarlık enerji ithalatı yapan, bu yıl aynı faturanın 2 katına çıkma ihtimali olan bir ülke durumundayız.



Tasarrufla bu oranda yüzde 10'luk bir düşüş sağmamamız, 10 milyar dolarlık katkı sağlayacaktır. Hanelerdeki ısı yalıtımı çalışımı için daire başı 50 bin liraya kadar uygun kredi imkanı sunuyoruz.

Sosyal konut projesi başlatıyoruz

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlatıyoruz. İlk kez ev sahibi olacakların sabırsızlıkla beklediği projenin hazırlıkları bitmek üzere.

Vatandaşlarımızı kira öder gibi taksitlerle, yerel ve yatay mimari anlayışına göre inşa edilmiş konut projeleriyle ev sahibi yapacağız."