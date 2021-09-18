Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sosyal medya, toplumumuzun en önemli tahrik unsuru

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün Mersin ziyareti sonrasında 81 ilden üniversite kazanan öğrencilerle gerçekleştirdiği Gençlerle Buluşma Programı'nın görüntüleri paylaşıldı. Erdoğan buluşmada gençlerin sorunlarını yanıtladı.

Bir gencin, sabah uyanır uyanmaz akıllarına sosyal medyanın geldiğini belirtmesi ve kendisinin bu konudaki görüşleri ile sabah uyandığında ne yaptığını sorması üzerine, Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eğer garipsemezseniz inanın benim sosyal medyayla hiç işim yok, ondan dolayı da çok rahatım." ifadesini kullandı.

Sabah tek derdinin o günkü programıyla ilgili "dersine çalışmak" olduğunu söyleyen Erdoğan, "Sosyal medya, inanın şu anda toplumumuzun en önemli tahrik unsurudur ve şu anda eğer toplumda ciddi manada yaralarımız varsa bunun arkasında sosyal medya vardır. Getirisi olumlu değil ama götürüsü çok ağır. Bu bakımdan ben diyorum ki biz, derslerimize daha çok çalışalım, buraya daha çok ağırlık verelim ve bu sosyal medya belasından da mümkün oldukça sıyrılalım." dedi.

"Sosyal Medya Yasası şu an gündemde. Bu yasa için kimler endişelenmeli, biz gençler olarak endişelenmeli miyiz?" sorusuna ise Erdoğan, "Hiç endişelenmeyin, çok rahat olun. Çünkü bizim sosyal medyayla ilgili attığımız adım, özellikle gençliğimizi çok daha huzurlu, rahat hale getirmek ve bundan sonraki süreçte kendisini tamamıyla derslerine vermesini sağlamak ve artık yarınlarda başhemşire olarak sizi görmek." cevabını verdi.

“Kripto paralara karşı ayrı bir savaşımız var”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, buluşmada kripto paralara ilişkin de açıklamalarda bulundu. Katılımcılardan birinin Dijital Türk Lirası İşbirliği Platformu'nun oluşturulduğunu hatırlatarak Merkez Bankasının kripto paraya açılıp açılmadığını ve kendisinin kripto para konusundaki görüşlerini sorması üzerine Erdoğan, kripto paraya açılma gibi bir dertlerinin olmadığını, tam aksine onlara karşı ayrı bir savaş ve mücadeleleri olduğunu söyledi.

Erdoğan, "Onlara da böyle bir prim zaten vermeyiz, vermeyeceğiz de. Çünkü biz, şu anda bu konuda kendi asli hüviyeti olan paramızla yola devam edeceğiz." diye konuştu.

Erdoğan'ın söz verdiği AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ise konuya ilişkin şunları söyledi: "Kripto para, maalesef mağduriyetlere de kapı açıyor. Dolayısıyla çok ciddi denetime ihtiyaç gösteren bir şey. Bir nevi hayali bir geleceğe yönelik satış yapılıyor ve ondan sonra bunun kötü örneklerini, mağdur olanlarını gördük ama ilerde takdirinizde tabii bu istismarları, yanlışları önlemek için devlet olarak, hükümet olarak, bazı düzenlemeler yapmak gerekebilir. Onunla ilgili de zaten çalışmalar başlatıldı."