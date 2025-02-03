Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sosyal medyaya yaş sınırı gelebilir, değerlendiriyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

*820 bin öğretmen ataması gerçekleştirdik. Mevcut öğretmenlerin yüzde 80'ni biz göreve başlattık. Derslik başına öğrenci sayısını ilköğretimde 23'e ortaöğretimde ise 22'ye indirdik. Son 22 yılda 4 milyar ders kitabını da ücretsiz olarak dağıttık.

*2002 yılında eğitime ayrılan bütçe yalnızca 7,5 milyar liraydı, bugün bu tutar yüksek öğrenim dahil toplam 2 trilyon 186 milyarı geçti.

"Sosyal medyaya yaş sınırı gelebilir"

*Dijital ve ekran bağımlılığı da gündemimizin en üst sırasında. Paylaşım platformlarının daha sıkı denetlenmesi ve kullanımına yaş sınırı getirilmesi dahil çeşitli düzenlemeleri değerlendiriyoruz.

*Dijital mecraların kontrolsüz, başıbozuk ve pek çok tehditle dolu ikliminde, evlatlarımızı yalnız ve sahipsiz bırakamayız.

*2025 yılında 1381 engelli öğretmenimizin atamasını yapıyoruz. Bakanlık kısa sürede duyuruya çıkacak.

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