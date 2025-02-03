Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sosyal medyaya yaş sınırı gelebilir, değerlendiriyoruz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dijital ve ekran bağımlılığının gündemlerinin en üst sırasında olduğunu belirterek, “Paylaşım platformlarının daha sıkı denetlenmesi ve kullanımına yaş sınırı getirilmesi dahil çeşitli düzenlemeleri değerlendiriyoruz” ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
*820 bin öğretmen ataması gerçekleştirdik. Mevcut öğretmenlerin yüzde 80'ni biz göreve başlattık. Derslik başına öğrenci sayısını ilköğretimde 23'e ortaöğretimde ise 22'ye indirdik. Son 22 yılda 4 milyar ders kitabını da ücretsiz olarak dağıttık.
*2002 yılında eğitime ayrılan bütçe yalnızca 7,5 milyar liraydı, bugün bu tutar yüksek öğrenim dahil toplam 2 trilyon 186 milyarı geçti.
"Sosyal medyaya yaş sınırı gelebilir"
*Dijital ve ekran bağımlılığı da gündemimizin en üst sırasında. Paylaşım platformlarının daha sıkı denetlenmesi ve kullanımına yaş sınırı getirilmesi dahil çeşitli düzenlemeleri değerlendiriyoruz.
*Dijital mecraların kontrolsüz, başıbozuk ve pek çok tehditle dolu ikliminde, evlatlarımızı yalnız ve sahipsiz bırakamayız.
*2025 yılında 1381 engelli öğretmenimizin atamasını yapıyoruz. Bakanlık kısa sürede duyuruya çıkacak.
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