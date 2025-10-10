Cumhurbaşkanı Erdoğan: Soykırıma dönülürse bedeli ağır olur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de Valilik Tören Alanı'nda, yapımı tamamlanan tesis ve projelerin toplu açılış töreninde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

* Dünya değişir, zaman değişir, bizim size ve milletimize olan sevdamız değişmez. Buraya gelirken yine elimiz boş gelmedik. Rize'ye yine hizmetlerle geldik.

* Toplam 38 projemizin toplu açılışını, 2 projemizin temel atmasını gerçekleştiriyoruz. Toplam yatırımı 3 milyar 84 milyon lirayı geçen eserleri hizmete veriyoruz.

2 yıl sonra ilk kez Gazze’de yüzler güldü

* Gazzeli kardeşlerimizin şükür secdesine varması bizi çok farklı bir duygu dünyasına götürdü. İlk günden itibaren bu sürece en büyük katkıyı veren ülkelerden biriyiz.

* 2 yıl sonra ilk kez Gazze'de yüzler güldü. İnsanlar sevinçle sokaklara döküldü. Gazzeli kardeşlerimizin şükür secdesine kapandığını görmek bizi çok farklı bir duygu dünyasına götürdü.

* İlk günden itibaren bu sürece en büyük katkıyı veren ülkelerden biriyiz. ABD'deki ana gündemlerimizden biri Gazze'de akan kanı durdurmaktı. ABD Başkanı Trump ile çok verimli bir görüşme gerçekleştirdik.

* İsrail’in verdiği sözleri tutmama sicilini biliyoruz. Bundan sonra önemli olan anlaşmanın harfiyen uygulanmasıdır. Biz bu sürecin takipçisi olacağız.

* Biz inşallah burada da elimizi taşın altına koyacağız. Enkazın kaldırılması ve Gazze'nin yeniden imarında da bize düşen neyse inşallah yerine getireceğiz. Soykırım ortamına dönülmesinin bedeli çok ağır olacaktır” ifadesini kullandı.

"CHP genel başkanının bir özür borcu yok mu?"

* Ana muhalefet uzun süre Hamas'a terör örgütü dedi. Selam çaktıkları yerlerden umduklarını bulamayınca hemen ağız değiştirdiler. İtibar suikastine devam ettiler. Sonuçta ne oldu bize attıkları çamurlar döndü dolaştı kendilerini buldu. Dünkü anlaşma hakikati gösterdi.

* Hamas ve Filistinli kardeşlerimiz dahil herkes Türkiye'nin çabalarını takdir etti, teşekkür etti. Bizi bir tarafa bıraktım, CHP genel başkanının Türkiye hükümetine bir özür borcu yok mu? Sayın Özel'in haftalardır çalışan devlet görevlerine bir özür borcu yok mu?