Cumhurbaşkanı Erdoğan: Stokçuluk faaliyetlerine göz yumamayız

05 Kasım 2020

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, "(İzmir'de) Eğer enkaz kaldırmada bir yarışın içerisine girilmiş olsaydı, 5. gün enkaz altından o yavru nasıl çıkarılacaktı?" ifadesini kullandı.

TOKİ ile başlatılan konut atılımının özel sektörün de gayretleriyle önemli bir dönüşümün gerçekleşmesini sağladığını belirten Erdoğan, "Hala dönüştürmemiz gereken 6,7 milyon konut bulunuyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizi deprem başta olmak üzere tabii afetlere hazırlıklı hale getirmek için gece gündüz çalışmayı sürdüreceğiz." şeklinde konuştu.

Erdoğan, "Teröristler boş durmuyor. Baktılar ki insanları öldürmekle başarılı olamıyor, sessiz, masum ağaçlarımızı yakmaya başladılar." dedi.

"Üreticiyi de tüketiciyi mağdur eden stokçuluk faaliyetlerine göz yumamayız." ifadesini kullanan Erdoğan, "Salgın döneminde tüm ülkeler gıda ürünlerinde ihtiyatlı bir gümrük politikası izlerken Türkiye'nin bunun dışında kalması beklenemez." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çiftçilerimize 2020'nin 11 ayında 17,1 milyar liralık tarımsal destek verdik." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti büyüdükçe Türkiye'nin de daha yeşil ve daha temiz bir çevreye kavuşacağını belirtti.

"Amacımız yenilenebilir enerjinin her alanında dünyada ilk sıralara yerleşmek"

Erdoğan, "Amacımız yenilenebilir enerjinin her alanında dünyada ilk sıralara yerleşmek. Gerçek çevrecilik işte budur Bay Kemal. Bunları da öğren." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA