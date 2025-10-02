Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sumud Filosuna yönelik haydutluğu lanetliyorum

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

Konuşmasına İsrail’in Küresel Sumud Filosu’na yönelik saldırısına değinerek başlayan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

“Gazze’de çocukların açlıktan öldüğü barbarlığa dikkat çekmek ve insani yardım götürmek için yola çıkan Küresel Sumud Filosuna yönelik haydutluğu lanetliyorum. İsrail yönetiminin uluslararası sularda sivillere saldırması, soykırım kadrosunun Gazze’deki insanlık suçlarını gizlemek için nasıl bir cinnet halinde olduğunu ispat etmiştir.”

Erdoğan, soykırımcı Netanyahu hükümetinin barışın yeşermesine dahi tahammülünün olmadığını vurguladı ve Türkiye’nin “insanlığın ortak vicdanına tercüman olan Sumud Filosundaki tüm umut yolcularının yanında olduğunu” söyledi.

“Önceliğimiz Gazze’ye insani yardımlar”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin resmi kurumlarının gelişmeleri sahada yakından takip ettiğini belirterek, “Devlet ve millet olarak önceliğimiz, Gazze’de akan kanın durması ve insani yardımların engelsiz bir şekilde mazlumlara ulaştırılmasıdır” dedi.

AK Parti’nin 24 yıllık yolculuğu

Erdoğan konuşmasının devamında AK Parti’nin siyasi çizgisine değinerek, partinin köklerinin Malazgirt, Söğüt, Çanakkale gibi tarihsel dönüm noktalarına dayandığını ifade etti. AK Parti’yi “gönül ve inanç birlikteliği” olarak tanımlayan Erdoğan, “Biz, bu davada unvanlarımızdan bağımsız olarak sadece birer neferiz. Bundan da büyük şeref duyuyoruz” diye konuştu.

“İftiralar ellerinde patladı”

Muhalefetin AK Parti hakkındaki eleştirilerini değerlendiren Erdoğan, “24 yıl boyunca bize dair dile getirdikleri olumsuz öngörüler hep boşa çıktı. Partimize attıkları iftira ve yalanlar her seferinde ellerinde patladı” ifadelerini kullandı.

Teşkilata birlik mesajı

Parti teşkilatına teşekkür eden Erdoğan, CHP’de yaşanan kavgaları hatırlatarak, AK Parti’nin birlik ruhuna vurgu yaptı:

“Merhum Tanpınar’ın dediği gibi ‘Değişirken devam etmek, devam ederken değişmek.’ Biz özümüzü koruyarak kendimizi güncelledik. Bundan sonra da aynı çizgide yürüyeceğiz.”

Yeni atanan il başkanlarına başarılar dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, devraldıkları bayrağı daha ileriye taşıyacaklarına inandığını söyledi.

Ayrıntılar geliyor...