Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Suriye' planını duydu ve talimatı verdi: Derhal yapın

Suriye’de Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından 13 yıl süren iç savaş boyunca başta Türkiye olmak üzere dünyanın muhtelif ülkelerine sığınan Suriyelilerin geri dönüşü gündemdeki yerini koruyor.

Türkiye’deki Suriyeli sığınmacıların bir kısmı ülkelerine dönmeye başladı. Geri dönüşlerle ilgili yeni bir plana hayata geçirildi.

‘Öncü göçmen’ olarak anılan uygulamanın detaylarını ise İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya kamuoyuyla paylaştı.

TGRT Haber’e konuşan Yerlikaya, ‘öncü göçmen’ planı kapsamında belirlenecek bir kişiye 1 Temmuz 2025 itibarıyla üç kez çıkış-giriş izni verileceğini anlattı.

Uygulamanın amacı ise ailelerin dönüşleri öncesi Suriye’de gerekli hazırlığın yapılmasına imkân tanımak.

Bakan Yerlikaya detayları paylaştı

Bakan Yerlikaya, ‘öncü göçmen’ uygulamasının çalışma prensibini şu sözlerle anlattı:

* Aile reisinin, gidemeyecekse ailenin belirlediği bir kişinin, 1 Temmuz'dan itibaren, Kilis'teki Çobanbey ya da Hatay'daki Zeytindalı kapımızdan çıkış-giriş yapmalarına üç kez müsaade edeceğiz. Çıkacak, gelecek. Web adresimizden müracaat edecek, biz ona bir belge vereceğiz: Karşı tarafa çıkış-giriş belgesi.

Kabine toplantısında konunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a iletildiğini anlattı.

Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Derhal yapın” talimatı verdiğini açıkladı.