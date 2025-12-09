Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye’de en zor dönem geride kaldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde "İnsanlık İçin Güçlü Türkiye" programına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’de en zorlu dönemin geride kaldığını belirterek, yeni süreçte Türkiye’nin Suriyeli kardeşlerini yalnız bırakmayacağını söyledi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

* 10 Aralık İnsan Hakları Günü'nüzü şimdiden tebrik ediyorum.

* Tüm dünyada insan hak ve onurunun savunuculuğunu misyon edindik. Kalbi bizimle atan mazlum ve mağdurlara dayanışma mesajlarımı gönderiyorum.

* Gazzeli ve Sudanlı kardeşlerimi selamlıyorum. Tüm mazlumları yürekten selamlıyorum. Savaşların çatışmaların bütün yükünü minik omuzlarında taşıyan çocukları ve onların vefalar anne ve babalarını kalpten selamlıyorum. Filistin'in izzetli mücadelesini bugün bir kez daha saygıyla selamlıyorum.

* İnsan hakları cellatlarının ülkemize ve milletimize çıkardığı faturaları halen ödüyoruz.

* Beyefendiler sabıkalı geçmişleriyle hesaplaşmak yerine işi dedeye-ataya götürdüyse de biz doğruları konuşmaktan çekinmeyeceğiz.

"CHP Genel Başkanı her köşeye sıkıştığında topu taca atıyor"

* Yeri gelmişken söylemeden edemeyeceğim. CHP Genel Başkanı her köşeye sıkıştığında ya topu taca atıyor, ya saldırganlaşıyor, ya da saçmalıyor. Yine haddini aşarak Sarıkamış'ta şehit düşen rahmetli dedemin 1 asır önce nerede olduğunu sormuş. Gençlik kollarımız da bu siyaset acemisine hak ettiği cevabı vermiş.

* Değerli kardeşlerim tek parti zihniyetinin yanlış uygulamaları bir tarafa bırakılıp milletimizin tarihine, kültürüne ve inanç değerlerine bakıldığında beyannamede kayıtlı hakların bize hiç de yabancı olmadığı görülecektir. Her şeyden evvel eşrefi mahlukat olan insana saygı göstermek insan onurunu korumak onun yaratılıştan gelen haklarının kullanılmasını temin etmek bizim için medeniyetimizin tevarüs ettiğimiz ulvi değerlerdir.

"Suriyeli kardeşlerimiz hürriyetlerine kavuştu"

* Suriye'de 60 yıllık dikta rejimi yerle yeksan oldu. Suriyeli kardeşlerimiz hürriyetlerine kavuştu. Esad rejimin alçak saldırılarında can veren kardeşlerimizi rahmetle yad ediyorum. Sınır ötesi operasyonlarda şehit düşen kahramanlarımıza rahmet diliyorum.

* Türkiye ve Türk milleti olarak Suriye'nin ve Suriyeli kardeşlerimizin toparlama çalışmalarını destekliyoruz. Suriye'de 10 Mart Mutabakatında imzası olanlar bunu hayata geçirmeli. Suriye'de toprak bütünlüğü olmalı. Suriye'de en zor dönem geride kaldı.

* Yeni dönemde de kardeşlerimizi yalnız bırakmayacağız. Bir daha eski kötü günlere dönüş olmayacaktır. Suriye'yi birlikte ayağa kaldıracak birlikte imar ve inşa edeceğiz.

"Filistin'de de zafer marşlarını hep birlikte söyleyeceğiz"

* Filistin'de mazlumların sabrının zaferle taçlanacağına inanıyoruz. Oraya da özgürlük gelecek. Egemen Filistin devleti kurulacak. Filistin'de de zafer marşlarını hep birlikte söyleyeceğiz. Sabrın, azmin, umudun, mücadelenin karanlığa boğduğuna bir kez daha şahitlik edeceğiz.