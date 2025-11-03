Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye’nin yeniden ayağa kalkması için destek programı başlatıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen 41. İSEDAK (İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi) Toplantısı’nın açılışında konuştu.

Erdoğan, Suriye’de 14 yıllık kanlı sürecin sona erdiğini ve ülkenin toparlanma sürecine girdiğini belirterek, “İSEDAK çatısı altında Suriye’ye özel destek programı başlatıyoruz” dedi ve özel sektör yatırımlarının teşvik edileceğini açıkladı. Türkiye’nin Suriyeli kardeşleri yalnız bırakmayacağını ifade eden Cumhurbaşkanı, komşu ülkenin kalıcı refahı için toplu desteğin gerekliliğini yineledi.

Filistin gündemine de değinen Erdoğan, Gazze’de yaşanan yıkımı “dev bir enkaz yığını” olarak nitelendirip, İsrail’in saldırılarını ve insani yardımlara engelleri eleştirerek, “Filistin devletinin kurulmasına kadar mücadelemizi sürdüreceğiz” mesajını verdi.

Ayrıca Kıbrıs Türk halkına destek sözü veren Erdoğan, Sudan’daki çatışmalara dair kaygısını paylaştı ve İslam alemini barış için harekete geçmeye çağırdı.