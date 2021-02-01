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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sürücüsüz elektrikli otobüsü test etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kabine toplantımıza mühendislerimizce geliştirilen dünyanın ilk seri üretim 4. seviye sürücüsüz elektrikli otobüsü Atak Electric'le gidiyoruz." dedi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk mühendisleri tarafından geliştirilen dünyanın ilk elektrikli seri üretim 4. seviye sürücüsüz otobüs tanıtımına katıldı.

Twitter hesabından elektrikli otobüsün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki test sürüşünü gerçekleştirdikleri esnada çekilen görüntüleri paylaşan Erdoğan, "Kabine toplantımıza, Türk mühendisleri tarafından geliştirilen dünyanın ilk seri üretim 4. seviye sürücüsüz elektrikli otobüsü Atak Electric ile gidiyoruz." ifadesini kullandı.

Erdoğan, "Seri üretimle bu sektörde inanıyorum ki ülkemizin de markalarımızın da adını duyuracaklar." dedi.