Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman'la telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, görüşmede İsrail'in Filistin topraklarındaki eylemleri, bölgesel ve küresel meseleler ele alındı.

Erdoğan, görüşmede İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında işlediği insanlık suçlarına karşı uluslararası toplumun İsrail'e yönelik baskıyı artırmasının önemini vurguladı. Ayrıca, İsrail saldırılarının ve insan hakları ihlallerinin durdurulması gerektiğine dikkat çekerek, kalıcı bir ateşkesin sağlanması gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu bağlamda İslam ülkelerinin ortak bir duruş sergilemesinin kritik olduğunu belirtti. Görüşme, iki liderin bölgedeki gelişmeler konusunda yakın iş birliği içinde olma kararlılığını yinelediği önemli bir diplomatik temas olarak öne çıktı.