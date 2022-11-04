Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tahıl koridorundan Afrika ülkeleri istifade edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) EXPO fuarına katıldı.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

''Dünya son 3 yıldır küresel salgınla başlayıp ardından sıcak çatışmalar devam eden sancılı bir dönemden geçiyor. Aşırı artan enerji, gıda ve hammadde fiyatlarının ekonomiler üzerindeki baskısı bir süre daha devam edecek. Bu sıkıntılarla birlikte çoğu ülke çaresizlik yaşamaktadır.

Milyonlarca insanın çektiği sıkıntılar göz ardı edilmektedir. Somali başta olmak üzere Afrika'da bir lokma ekmeğe can veren her masumun acısı yüreklerimizi dağlıyor.

Milyonlarca insanı ölüme götüren bu trajedilerin sona erdirilmesi için ne yazık ki bir çaba harcanmıyor. Dünyanın geri kalanına insanlık dersi veren Batılı ülkelerin bu trajediye kayıtsız kalması utanç vericidir.

Putin, benimle olan görüşmesinde "Tahılı ücretsiz olarak gelişmemiş ülkelere gönderelim" dedi. Bu konuda mutabık kaldık. Ukrayna'daki tahılın az gelişmiş ülkelere gitmesi öncelikli olmalıdır.

Dünyanın milli gelire göre yardım yapan en fazla ülkesi olarak, Karadeniz'deki Tahıl koridorundan özellikle Afrika'dakilere daha çok yararlanması için anlayışa vardık ve bunu geliştiriyoruz.

Özellikle ifade ettiğim gibi Karadeniz'deki tahıl koridorundan özellikle Afrika'daki ihtiyaç sahiplerinin daha fazla istifade etmesi için anlayış birliğine vardık.

Somali, Cibuti, Sudan gibi ülkelere tahıl gemilerinin ulaşmasını temin edeceğiz. Somali halkına daha fazla destek vereceğiz.

Bu noktada iş adamı derneği olmanın ötesine geçerek mazlumlara sahip çıkan MÜSİAD'ın çalışmalarını takdirle takip ediyorum.



Enerji ve emtia fiyatlarındaki dalgalanmaya resesyonun da eklenmesi işimizi zorlaştırıyor.