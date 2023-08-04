Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da Kerem Aydınlar Camii’nde cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu. Yerel seçimler hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "En doğru adaylar tercih edilecek. Bütün mesele, ülke genelinde seçimlerden en başarılı şekilde çıkmak." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- Yerel seçimlerle ilgili olarak gerekli bütün alt yapı çalışmaları devam ediyor. Başta şahsım olmak üzere bütün MKYK MYK üyelerim, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız Türkiye genelinde hazırlanan programlara göre görevlere başladı. En ideal aday tespitlerini yaparak seçimlerden en başarılı şekilde çıkmak.

- Henüz tarih netleşmedi. İstihbarat Başkanım Dışişleri Bakanım gerekli görüşmeleri yapıyor. Ağustos ayı içinde bu ziyaret gerçekleşecek.

- Putin ile yüz yüze görüşme Zannediyorum ki ağustos ayı içinde bu ziyaret gerçekleşecek.

- (Tahıl koridoru) Biz bu konuda Rusya ile aynı çizgideyiz. Rusya'dan Karadeniz koridorundan gelecek tahılların bizde una çevrilmesi, buradan fakir Afrika ülkelerine, az gelişmiş ülkelere de bunların naklini yapacağız. Şu anda bile biz Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız olarak bu adımları atmaya, desteğimizi yapmaya devam edeceğiz. Fransa'nın bu yaptığı iş ilk değil. Cezayir'de, Ruanda'da yaptığı uygulamalar dünyanın kayıtlarında mevcut. Altın sevkini, uranyum sevkini Fransa'ya durdurmuş durumdalar. Bu yıllardan beri bu ülkelere yapılan zulmün karşılığıdır. Bizler de onlarla olan olumlu ilişkilerimizi devam ettirmeye çalışıyoruz.

- Bu atamadan çok mutlu oldum. Böyle bir kızımın amiralliğe terfi etmesi çok mutlu etti. İlk defa silahlı kuvvetlerde böyle bir kızımızın albaylıktan amiralliğe terfi etmesi ayrı bir güzellik. Kendisini tebrik ediyorum.