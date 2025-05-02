Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verip açıkladı: Akkuyu'dan ilk elektriği vereceğiz!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "Cumhuriyetin en büyük enerji projesi olan Akkuyu'nun ilk reaktörünün inşası yakın zamanda tamamlanıyor. Bu yıl sonunda deneme üretimine başlayıp Akkuyu'dan ilk elektriği vereceğiz" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Türkiye doğal kaynakları ve rezervlere yakınlığı ile stratejik bir yere sahip. Enerji güvenliği tüm dünyayı yakından ilgilendiren meseledir. Türkiye'yi küresel enerjinin güvenli limanı haline getirmek için önemli atılımlar yaptık.

Türkiye'yi bu alanda küresel bir aktör haline getireceğiz

Enerji ve madencilikte dışa bağımlılığı azaltmak ve keşiflerle bu manada şeytanın bacağını kırdık. Bu başarıları yeni aşamaya taşıyoruz. Petrol ve doğal gaza aramada küresel aktör haline geleceğiz. Yeni iş birliklerine imza atacağız. Türkiye'yi bu alanda küresel bir aktör haline getireceğiz.

Gabar'da günlük üretimimiz 81 bin varili geçti. 540 bin km uzunluğunda yeni yollar inşa edildi. Saha genişletme faaliyetlerimizi 3 binden fazla personelle devam ettiriyoruz. 100 bin varil petrol üretimine kısa sürede ulaşacağız. Türkiye geneli petrol üretimimiz 135 bin varili aşarak yeni bir rekor kırdı.

Bambaşka bir hikaye yazacağız

Yurt dışındaki petrol sahalarımızda da 40 bin varillik üretimimizi sürdürüyoruz. 12 kuyuda 9.5 milyon metreküp gaz üretiyoruz. 2026'da faz 1 ve faz 2 toplamında 20 milyon metreküp üretim hedefliyoruz. 2028'de Sakarya'da 40 milyon metreküpü hedefliyoruz. Bu hedefe ulaşınca konutların gaz ihtiyacının tamamını kendi kaynaklarımızla karşılıyor olacağız.

Oruç Reis çalışmalarını bu ay içinde tamamlayacak

Oruç Reis 3 boyutlu sismik arama faaliyetlerini sürdürüyor. 4 bin 110 m2'lik alanın yüzde 90'ı taranmış durumda. Oruç Reis çalışmalarını bu ay içinde tamamlayacak. Bu çalışmalar olumlu neticelenirse sondaj çalışmasına geçeceğiz. Somali ile üretim paylaşım anlaşmaları 16 bin kilometkarelik 3 ayrı kara alanında çalışmalar yapılacak ve sondaj çalışmasına geçilecek. Keşif olursa stratejik iş birliği farklı bir boyut kazanacak.

Yenilenebilir enerjideki çalışmalarımız da devam ediyor

İngiltere ve Fransa merkezli 2 büyük petrol şirketi ile sıvılaştırılmış doğal gaz tedarikine yönelik anlaşmaları tamamladık. Avrupa ülkelerinin enerji krizini hafifletmek adına pek çok girişimde bulunduk. Türkmenistan doğal gazında ilk akışı 1 Mart'ta İran üzerinden başlattık. 1,3 milyar metreküp doğal gaz akışını yıl sonuna kadar sağlamış olacağız. Hedefimiz anlaşmayı 5 yıl daha uzatıp bu gazı ülkemize getirmektir.

Yenilenebilir enerjideki çalışmalarımız da devam ediyor. Tüm konutların enerji ihtiyacını rüzgar ve güneşten sağlayacak seviyeye geldik. Bu gücümüzü 120 bin megavata çıkarmayı hedefliyoruz. Yenilenebilir enerjide izin ve onay süreçlerini daha da kısaltacağız. Yeşil iletim altyapısını oluşturacağız.

Yıl sonunda Akkuyu'dan ilk elektriği vereceğiz

Cumhuriyetin en büyük enerji projesi olan Akkuyu'nun ilk reaktörünün inşası yakın zamanda tamamlanıyor. Bu yıl sonunda deneme üretimine başlayıp Akkuyu'dan ilk elektriği vereceğiz. 2028'de Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin tam kapasite çalışmasını öngörüyoruz. Tüm bu yatırımlar vatandaşımızın hayatına da doğrudan dokunmaktadır. Doğal gaz ve elektrikte vatandaşlarımıza 983 milyar lira destek verdik.

Bor satışında yeni bir rekora imzayı attık

Maden alanında da dünyada 7. sırada yer alıyoruz. Maden sektöründeki ülkemizin büyüklüğü 2023 yılı 270 milyar dolara ulaştı. Bor satışında yeni bir rekora imzayı attık. Nadir toprak elementlerinde de önemli bir yere sahibiz. Dünyadaki ikinci nadir element rezervi 690 bin tonla Eskişehir'de bulunuyor. Bu elementleri üretebilen 5 ülkeden biri yapacağız ülkemizi. Avrupa'nın enerji krizlerinde Türkiye'nin güvenli liman olarak öne çıkması asla tesadüf değil. Biz 2002'den bu yana hazırlığımızı yaptık. Enerji alanında Türkiye'yi çok farklı bir lige yükselttik, şimdi zirveye çıkıp adımızı eni iyiler arasına yazdırmak istiyoruz. Başarılarımızın azimle geleceğine yürüyoruz."