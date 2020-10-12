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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Şentop'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Şentop'u kabul etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop'u kabul etti.

Kabul, Vahdettin Köşkü'nde basına kapalı gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

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