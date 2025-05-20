Cumhurbaşkanı Erdoğan, TDT Zirvesi için yarın Macaristan’a gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi’ne katılmak üzere yarın Macaristan’ın başkenti Budapeşte’ye hareket edecek. Ziyarete ilişkin bilgiyi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Altun açıklamasında, "Doğunun ve Batının Buluşma Noktası" temasıyla düzenlenecek zirvede, TDT’nin kurumsal yapısının güçlendirilmesine yönelik yürütülen çalışmaların değerlendirileceğini belirtti. Zirvede ayrıca Budapeşte Bildirisi başta olmak üzere çeşitli belge ve kararların kabul edilmesinin öngörüldüğünü ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın zirve kapsamında Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı'na katılacağı ve diğer katılımcı devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştireceği bildirildi.