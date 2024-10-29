Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör baronları ve patronlarının oyunlarına gelmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) Merkez Yerleşke'de T625 Gökbey Helikopteri Teslimat Töreni'ne katıldı.

Burada konuşan Erdoğan, terör örgütü PKK saldırısında şehit edilenlerin yakınlarının vakar, sabır ve metanetini gördükçe nasıl asil bir milletin ferdi olduklarını anladığını ifade etti. Cumhurbaşkanı, "TUSAŞ çalışanlarının dik ve dirayetli duruşu her türlü takdirin üzerindedir" dedi.

Erdoğan şöyle devam etti: "Bu tür hain saldırılar bizim terörle mücadeledeki azim ve kararlılığımızı asla kıramaz, geriletemez, yolumuzdan geri çeviremez. Terör tehdidini kaynağında yok etme konusunda rehavet içinde değiliz. Nerede ülkemize yönelik tehdit unsuru tespit edersek bunu ortadan kaldırmaktan kimse bizi alıkoyamaz. Terörü sona erdirecek her türlü vasıtayı devreye almaktan çekinmeyiz."

'Terör baronları ve patronlarının oyunlarına gelmeyeceğiz'

Cumhurbaşkanı, bölücü terör örgütüne çok ağır darbeler indirdilerini, sınır ötesinde yuvalanan teröristlere nefes aldırmadıklarını belirterek "Pençe Kilit harekatıyla Irak sınırımızı tahkim ediyoruz. Terörün olmadığı bir ülke ve bölge hedefimize ulaşana kadar bu mücadeleyi çok boyutlu şekilde devam ettireceğiz" dedi.

Erdoğan şunları kaydetti: "Terör baronları ve patronlarının oyunlarına gelmeyeceğiz. 40 yıllık tecrübemiz bize terörün asıl gayesinin milletin kardeşliğini dinamitleme olduğunu göstermiştir. 85 milyon birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde asırlardır olduğu gibi inşallah daha nice yüzyıllar boyunca bu topraklarda yaşayacağız."