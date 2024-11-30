Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör prangasını parçalayıp atmak istiyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Kahramanmaraş 8. Olağan İl Kongresi'ne katılarak gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in selefi Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'kötü miraasını' devam ettiğini savunarak 'yapıcı muhalefet' diye bir kavramın lügatlerinde olmadığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı, "Ortada parmakla gösterebilecekleri hiçbir eserleri yok. İş çamur atmaya, milletin moralini bozmaya gelince, maşallah hep en ön saftalar" dedi.

'Kadrolar değişir, millete hizmet sevdamız değişmez'

Toplumun sandık yoluyla mesajlarını çok net biçimde kendilerine ilettiğini aktaran Erdoğan, şöyle devam etti: "Partimizde kadrolar değişir, aşkımız değişmez. Partimizde kadrolar değişir, millete hizmet sevdamız değişmez. Partimizde kadrolar değişir, devletimize, vatanımıza, bayrağımıza olan bağlılığımız değişmez. Partimizde kadrolar değişir, Türkiye’yi birlik içinde, dirlik içinde, tarihinde hiç olmadığı kadar güçlü bir şekilde geleceğe taşıma hedefimiz değişmez. Partimizde kadrolar değişir, Türkiye Yüzyılını inşa etme azim ve irademiz asla değişmez."

'Terörün sıfırlandığı ülke...'

Erdoğan, terörün olmadığı bir Türkiye’nin birlikte inşa edileceğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye Yüzyılı aynı zamanda 'kardeşliğin yüzyılı' olacak. Türkiye Yüzyılı; huzurun, güvenliğin, özgürlüğün de yüzyılı olacak. Cumhur İttifakı olarak, terör sorununu kaynağında çözme irademiz, hiç olmadığı kadar güçlüdür. Bu hedefe ulaşmak için cesur, kararlı, yeni ve çok iyi planlanmış adımlar atmaktan çekinmeyeceğiz.

Evlatlarımıza içeride ve dışarıda terörün sıfırlandığı bir ülke teslim etmekte kararlayız. Türkiye'nin gelecek vizyonuna ayak bağı terör prangasını parçalayıp atmak istiyoruz. Bölgemizdeki kritik gelişmeler, iç siyasetimiz bunun için elverişlidir."