Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörle mücadelede bir dönem çok vahim hatalar yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen ve Jandarma, Emniyet ile Sahil Güvenlik teşkilatlarına tahsis edilen 9 bin 200 yeni aracın hizmete alım töreninde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

* Şehirlerde polisimiz, kırsalda jandarmamız, denizlerde sahil güvenliğimiz milletimizin huzuru ve esenliği için cansiperane çalışıyor.

* Huzur ve emniyet için 7 gün 24 saat görev yapan teşkilatlarımıza güç katıyoruz.

* Geçen yıl yine Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen törende 7 bin 204 yeni aracı envantere katmıştık. Bugün de 9 bin 200 aracı daha resmen hizmete veriyoruz.

"Devlet ile vatandaş arasındaki bağ zarar gördü"

* Terörle mücadelede bir dönem çok vahim hatalar yapıldı. Bu hatalar sorunun daha fazla büyümesine yol açtı. Devlet ile vatandaş arasındaki bağ zarar gördü yıprandı. Bunun sancısını halkımızla birlikte güvenlik güçlerimiz çekti.

* Güç zehirlenmesi yaşayan bir avuç kibir abidesinin yanlışlarının faturasını millet ve devlet olarak birlikte ödedik. 23 yılda yanlışlara son verdik, hataları telafi ettik.

"Demokrasinin duraklatılmasına eyvallah demedik”

* Son 23 yılda attığımız adımlarla yanlışlara son verdik, hataları telafi ettik. Devlet, millet bağını her yerde daha önce hiç olmadığı kadar güçlendirdik.

* Geçmişte oluşmuş güvensizlik zeminini el ele vererek ortadan kaldırdık. Güvenliği arkasına saklanarak hukukun çiğnenmesine, demokrasinin duraklatılmasına eyvallah demedik.

* Milletin huzuruna güvenliğine kasteden kim olursa olsun gözünün yaşına bakmamak sizlerin asli vazifenizdir.

* Kendisini devletin üstünde gören sokak çetelerine, evlatlarımızı bize karşı kullanan örgütlere nefes aldırmayın."