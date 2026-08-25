Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye ile yeni dönemin kapısı aralanacak

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Ahlat Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde düzenlenen programa katıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Erdoğan, Ahlatlı ve Bitlisli vatandaşlara teşekkür ederek, Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümünün coşkuyla kutlanacağını söyledi.

Erdoğan, “Yarın tarihimizin en şanlı, en ihtişamlı destanlarından biri olan Malazgirt Zaferimizin 955. seneidevriyesini idrak edeceğiz. Fetih rüzgarını yine coşkuyla hissedeceğiz” ifadelerini kullandı.

"Malazgirt'e giden yol Ahlat'tan açılmıştır"

Ahlat'ın Türk tarihi açısından taşıdığı öneme dikkati çeken Erdoğan, bölgeyi şehitlerin, gazilerin, alplerin ve erenlerin diyarı olarak nitelendirdi.

Erdoğan, “Ahlat, her haliyle şüheda ocağıdır. Milletimizin kimlik vesikasıdır. Malazgirt'e giden yol Ahlat'tan açılmıştır. Anadolu'nun düğümü Ahlat'ta çözülmüştür” dedi.

Kudüs ve İstanbul'un da Ahlat'ta vücut bulan imanla fethedildiğini ifade eden Erdoğan, programdaki vatandaşlara hitaben, “Dosta güven veren, düşmana korku salan şu dik duruşunuz için sizlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Nemrut Kalderası milli park ilan edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında Nemrut Kalderası'na ilişkin alınan karara da değindi.

Geçen hafta yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Ahlat, Tatvan ve Güroymak sınırları içerisinde bulunan Nemrut Kalderası'nın milli park ilan edildiğini belirten Erdoğan, “Böylece tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan bu alanı inşallah bundan sonra çok daha iyi koruyacağız. Bir kez daha hayırlı olsun diyorum” ifadelerini kullandı.

"Terörsüz Türkiye ile yeni dönemin kapısı aralanacak"

Konuşmasında Terörsüz Türkiye hedefine ilişkin mesajlar da veren Erdoğan, bu hedefe ulaşılmasıyla Türkiye'nin önünde yeni bir dönemin başlayacağını belirtti.

Erdoğan, “Terörsüz Türkiye hedefine ulaşınca milletimizin önünde yeni dönemin kapısı aralanacak. Herkesin bir hesabı varsa bizim de bir hesabımız, bir planımız var” dedi.