Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye’de yeni safhadayız

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütü PKK'nın fesih kararıyla ilgili "Terörsüz Türkiye çabamızda yeni bir safhaya geçmiş bulunmaktayız" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

* Bölücü örgütün kendini fesih ve silahları teslim kararı aldığını açıklamasıyla Terörsüz Türkiye çabalarımızda yeni bir safhaya geçmiş bulunmaktayız.

* Bu safha birliğimizi beraberliğimizi güçlendirme safhasıdır. Bu safha terör duvarını kalıcı olarak ortadan kaldırma safhasıdır. Demokrasimizin serpilmesine engel olanlara ket vuran safhadır. Kendi vatandaşlarının iradesi ile sorunlarını çözebilme kabiliyetine sahip olduğunu dosta düşmana göstermiştir.

“Terör ekonomimize de darbe vurdu”

* Terör sadece milletimizin canını yakmadı, ekonomimize de darbe vurdu. Trilyon dolarlarla ifade edilen devasa kaynağı terör ve onun yol açtığı sorunlar için kullanılmıştır. Biz yolumuza döşenen mayınları temizlemekle çok vakit kaybettik. Ödenen büyük bedeller bugünkü kimi sıkıntıların bile kaynağı oldu.

“Biz devlet ve millet olarak terörle sınandık, bedelini ödedik”

* 2023 ve Türkiye Yüzyılı vizyonu değil de eski paradigmalar ile devam etsek bu noktaya gelemezdik. Terör sorununun ortak akıl, ortak vicdan, tek vatan, tek bayrak temelinde çözüme girmesini memnuniyet ile karşılıyoruz.

* Biz devlet ve millet olarak terörle sınandık, bedelini ödedik, derslerini çıkardık ve bu musibetten tamamen kurtulma aşamasına geldik. Terörün, silahın, şiddetin, illegalitenin devri artık kapanmıştır. Meşru yollar varken başka yol aramak sadece akıl dışı değil zamanın da ruhuna aykırı. Güven, huzur, refah içinde yaşamak ancak milletçe birlik ve beraberliğimizi güçlendirmekle, kendi yolumuzu çizmekle mümkün. Bunu başaramayan toplumların ne hallere düştüğünü görüyoruz.

"AB'deki lobileri ülkemizin yanında görmek istiyoruz"

* Örgütün Suriye ve Avrupa kollarının da bu gerçekleri görüp, fesih ve silah bırakma sürecine katılmaları hayati öneme sahiptir. AB'deki lobileri Türkiye karşıtı faaliyetler yerine ülkemizin yanında görmek istiyoruz. Türkiye'nin adının terörle değil; teknolojiyle, kültürle, sanatla, demokratik ve insani gelişim standartlarının yükselişiyle anılmasını arzu ediyoruz.

* Gelinen nokta önemli bir başarı ise bunun sahibi 86 milyondur. Emeğini ve çabasını bildiğimiz MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye şükranlarımızı ifade ediyorum. Cumhur İttifakı gücü, dayanışması, ülke sorunlarını çözme iradesi bu süreçte bir kez daha tebellü üretmiştir. Sürece büyük destek veren başta rahmetli Sırrı Süreyya Önder olmak üzere sorumlulukla hareket eden herkese milletim adına teşekkür ediyorum. Sayın Özgür Özel'e ve diğer parti yöneticilerine yapıcı tutumları için takdirlerimizi iletiyorum.

"Biz sorumluluğumuzun gereğini yapacağız"

* Örgüt sözünü tuttuğunda gerisi siyasetin işidir. Sözlerin tutulup tutulmadığının takibini Milli İstihbarat Teşkilatı titizlikle yapacak. Yeni bir dönem bizi bekliyor. Gereken çalışmalara şimdiden başladık. Biz sorumluluğumuzun gereğini yapacağız. İnşallah bu tarihi fırsat küçük hesaplar ve uluslararası ayak oyunları ile heba edilmeden tekamül eder.

"Askerlerimiz vazifelerini daha rahat yürütebilecek"

* Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin verdiği imkanlar sürecin sorunsuz ilerlemesine hayati katkı sağlamıştır. Böylesi bir meselenin yürütülmesinde farklı noktalara çekilen koalisyon yapısında mümkün olmadığı görülmüştür. İnşallah bundan sonra askerlerimiz vatan savunmasında vazifelerini daha rahat ve güven içinde yürütebilecek. Milletimiz, yeni yatırımlarla yaşadığı yerin potansiyelini değerlendirebilecektir. Daha etkin ümitler üretme imkanına kavuşacağız.

"Girişimcileri yatırım yapmaya çağırıyorum"

* Girişimcileri kazan kazan anlayışı ile ülkemizin bakir bölgelerine yatırım yapmaya çağırıyorum. 40 yıldır kullanılmayan kayakları kullanmaya başlamıştık. Tüm imkanları milletimizin emrine kılacağız. Eşsiz hazinelere sahip bölgemizi turizmin en gözde destinasyonu haline getireceğiz. Gençlerimizi ve kadınlarımızı gelişmemizin öncü aktörleri haline getireceğiz. Pek çok konuda yeni bir dönem bizi bekliyoruz.

"Yerel yönetim sistemimizin 'ıslah' edilmesine inanıyoruz"

* Yapılan işlerin, yolsuzluk ve haraç boyutuyla ilişkili organize suç vasfını aşarak, ülke güvenliğini tehdit edecek boyutlara ulaştığı anlaşılıyor. İstanbul'da yürüyen soruşturma, bu çarpık tablonun en bariz ve belki de Cumhuriyet tarihinin eşi benzeri görülmemiş bir suç organizasyonu örneğidir.

* Yerel yönetim sistemimizin 'ıslah' edilmesinde, aksayan yanlarının giderilmesinde, sorunlu alanlara neşter vurulmasında fayda olduğuna inanıyoruz.

"Kayyumun yeniden istisna haline geleceğini düşünüyoruz"

* Yeni bir belediye yönetimi statüsüne ihtiyaç var. Yetki paylaşımı gözden geçirilmeli. Büyükşehir ve ilçe belediyeleri arasında yetki paylaşımının gözden geçirilmesi gerekiyor. Pek çok başlıkta yaşanan yetki karmaşası bazen çatışma noktasına kadar gelebiliyor. Kayyumun yeniden istisna haline geleceğini düşünüyoruz.