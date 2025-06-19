Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teslim edilen afet konutu sayısı 250 bine ulaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesinde 49 bin 56 konut ve iş yerinin daha hak sahiplerine teslim edileceğini açıkladı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün deprem bölgemizde, aralarında Can Azerbaycan'ın desteğiyle hayata geçirilen Azerbaycan Mahallemizdeki konutların da yer aldığı 49 bin 56 iş yeri ve konutu hak sahibi kardeşlerimize teslim ediyoruz. Böylece teslim ettiğimiz toplam konut sayısını 250 bine yükseltiyoruz" ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, yapımı tamamlanan konutlara ilişkin görüntüler de yer aldı.