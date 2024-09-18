Cumhurbaşkanı Erdoğan, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ve yönetimiyle görüşecek

Dün Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve heyetini ağırlayan AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetimi ile görüşeceği duyuruldu. Spor gazetecisi Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre görüşme Ankara'da gerçekçeştirilecek.

Sabuncuoğlu konuya ilişkin X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetimi ile Ankara'da bir görüşme gerçekleştirecek."