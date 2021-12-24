Cumhurbaşkanı Erdoğan: TL mevduatlar 23,8 milyar liranın üzerinde arttı

A Haber ortak yayınında konuşan Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları şöyle:

"Türk Lirası gücünü, finansal altyapımızın sağlamlığından alıyor. Ana muhalefet ve yavruları, TL'yi bir kenara koyup dolara ve avroya endekslenmek istiyorlar. Asgari ücrete varıncaya kadar doları bazlıyorlar. Bu çok ciddi bir yanlış.

Merkez Bankası'nda başkanlık yapmış bir insanın 'Buradan taviz vermeyin. TL yine değer kaybedecektir' demesi çok yanlış. Geri adım atmaya kalktı ama onu bu millet yutmaz.

TL mevduatları 23.8 milyar lira

Türk Lirası mevduatlar bugün saat 15.00 itibarıyla 23,8 milyar lirarının üzerinde oldu.



Amacımız yatırımcı sanayici ve tasarruf sahibi vatandaşlarımız için kur oynaklığını azaltmak ve TL'ye itibar katmaktır. Kur seviyesi, olması gereken seviyeye kendisi gelecektir.

Vatandaş şu anda iki garantiye sahip. Bir TCMB, iki hazine, vatandaşımızın kaybı olmayacak. 3,6,9 olarak belirlenen tarihlerde, neyse belirlenen döviz kuru, bunun üzerinden parasını bozdurduğu zaman karşılığını alacak.

Kur stabil hale gelmiş olacak. Kurun stebilizasyonu burada önem arz ediyor. Bu adım uzun vadede bütçeye katkı da sağlayacak. Stabil bir kur olayı gerçekleşmiş olacak. Bugün de söylediğim gibi bu matematiksel bir olay değil. Çok kısa bir sürede kurdaki stebilizasyon gerçekleşmiş olacak.

Merkez Bankası aceleci davranmayacak

Merkez Bankası aceleci davranmayacak. Kademeli bir şekilde geldiği yere doğru dönecek. TL de kendi asli gücünü bulacak. Bu bir hafta mı, 10 gün mü sürer? Biz buradaki gerekli adımları atıyoruz ki herhangi bir oynaklığa neden olmasın.

Kurdaki düşüş artan fiyatlara ne zaman yansıyacak

Vicdan sahibi olan bütün market, süpermerket zincir marketler, inerken de şimdi aynı hızla bu etiketleri indirmeleri lazım. Aksi takdirde atılması gereken adımları atacağız. Sebze meyve fiyatlarına yönelik 9 büyük şehirde 10 toptancı haline denetim gerçekleştirildi.

Ticaret Bakanlığınca bugüne kadar 100 bine yakın ürün denetlendi. Bu denetim sonuçları da Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nda değerlendiriliyor. Denetim sonucunda stokçuluk yaptığı tespit edilen firmalara en ağır para cezaları veriliyor.

Tek haneli rakamlara işsizlikte ineceğiz, hedef odur.

Yerli aşımızı bekleyen bir grup vatandaşımızın olduğunu biliyoruz. Bu vatandaşlarımız endişelerinden sıyrılıp gönül rahatlığıyla aşılarını olmalıdırlar.

Esenboğa Havalimanına yakın bir bölgede 50 bin metrekare kapalı alana sahip Hıfzıssıhha projesinin ihale süreci önümüzdeki hafta tamamlanacak."