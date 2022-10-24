Cumhurbaşkanı Erdoğan: TOGG, 29 Ekim'de banttan indirilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı 3 saat 40 dakika sürdü.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları şöyle:

"Bartın'daki maden faciasında 41 madencimizi şehit verdik. Diyarbakır programını iptal ederek bölgeye gittik. Ülkemizin bir daha bu felaketlere maruz kalmaması için gereken çalışmaları yürütüyoruz. Hedefimiz bu yıl sonuna kadar çırak usta ve kalfa olarak mesleki eğitim merkezlerinde yetişmesidir.

Tüm madenlerin durumları baştan sona gözden geçirilecek

Kasım ayında yıl sonu hedefimize ulaşacağımız ve sonrasında hedefimizi geçeceğimiz anlaşılıyor. Kazayla ilgili her konu araştırılıyor. Gerekenin yapılacağından kimsenin şüphesi olmasın.

Amasra'dan alınan dersler ışığında ülkemizdeki tüm madenlerin durumları baştan sona gözden geçirilmektedir.

Azerbaycan ile ilişkilerimizi yeni bir seviyeye çıkardık. Azerbaycan'ın azad olan topraklarında inşaa edilen havalimanlarını stratejik hamleler olarak görüyoruz. Mayınların temizlenmesi projesini de hızlandırma kararı aldık.



Kardeşlerimizle ilişkilerimi güçlendiriyoruz. Kimlikle seyaheti de mümkün kıldık. Azerbaycan-Türkiye Üniversitesi'nin temellerini atma noktasına geldik.

Binali Yıldırım, Şamil Ayrım ve Oğuzhan Demirci'nin yaralandığı kaza hepimizi derinden üzdü. Bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

TOGG 29 Ekim'de banttan iniyor

Yarın Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin ilk temel atma törenini gerçekleştireceğiz. 29 Ekim'de TOGG'un banttan indirilme törenine katılacağız.

Ülkemizde halen faaliyette olan 330 Aile Destek Merkezi sayımızı 656'ya, 47 Sosyal Dayanışma Merkezi sayımızı 116'ya çıkartıyoruz.

Bakanlarımıza, Tabipler Birliği başta, meslek örgütlerinde yeni bir yapıya geçilmesine yönelik mevzuat çalışmalarının hızlandırılması talimatını verdim.

Tabipler Birliği Başkanı ile ilgili yargı harekete geçmiştir. Bu ismin (Türk Tabipleri Birliği) gerekirse yasal düzenlemeyle değiştirilmesini sağlayacağız."