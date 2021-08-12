Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOGG yönetim kuruluyla görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu yönetim kurulu üyeleriyle görüştü. BMC Tank ve Palet Fabrikası'nın yeni sahibi Fuat Tosyalı da TOGG kapsamında yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'ndan (TOGG) yapılan açıklamaya göre, aynı çatı altında topladığı fonksiyonları, akıllı ve çevreci özellikleriyle "bir fabrikadan daha fazlası" olarak tanımlanan TOGG Gemlik Tesisi'nde inşaat çalışmaları birinci yılını doldurdu